El PP dice que la decisión del juez sobre Begoña Gómez desmonta tesis del Gobierno de 'lawfare': "La juzgará el pueblo"

El PP considera que el jurado popular que prevé el juez Juan Carlos Peinado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en caso de que sea juzgada, desmonta la tesis de 'lawfare' que ve el Ejecutivo, ya que, según el partido, "la va a juzgar el pueblo".

Así se ha pronunciado después de que el juez haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha señalado ante esa decisión del juez: "Ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo".

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. "La mujer de Pedro Sánchez, enviada al banquillo y la juzgará el pueblo, ya no podrán hablar de lawfare y será por malversación", ha aseverado, para añadir que "la pregunta es" si "le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo".

