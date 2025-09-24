El Gobierno espera que los organismos deportivos internacionales echen a Israel para cuando España acoja mundiales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha mostrado convencida de que los organismos deportivos internacionales habrán expulsado a Israel antes de que España organice las competiciones internacionales que albergará a partir de 2029.

Así lo ha dicho en el Congreso, a preguntas del diputado del PP Javier Merino, quien ha asegurado que el Gobierno ha financiado este año un campeonato europeo de 'mountain bike' que ha ganado precisamente un israelí, cuyo himno sonó en el podio. "No tienen vergüenza ni la conocen", ha asegurado el parlamentario 'popular'.

Pilar Alegría ha querido dejar claro que la capacidad de España para albergar grandes competiciones internacionales "no está en duda", y que lo preocupante es que sea el PP quien la cuestione tras la suspensión de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas contra Israel.

Según ha recordado, España va a albergar el Campeonato Mundial de balonmano femenino en 2029, al año siguiente acogerá el Mundial de fútbol masculino y al año siguiente será sede de la Ryder Cup de golf.

"Y fíjense, lo único que puede pasar cuando se disputen esas competiciones es que por fin las federaciones internacionales y el Comité Internacional hayan adoptado la misma decisión para los equipos de Israel que la que adoptaron para los equipos rusos en el año 2022", ha pronosticado.