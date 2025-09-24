Espana agencias

El Gobierno desdeña la decisión de Peinado de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular: "Es surrealista"

Por Newsroom Infobae

El Gobierno ha cargado contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación.

"Surrealista, se explica por sí solo", ha señalado este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso donde se lleva a cabo la sesión de control al Ejecutivo.

A su vez el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha reprochado la decisión del juez, señalando que "sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio" y confía en que se corrija en el sistema de recursos que es "muy garantista" en España, apunta.

En ese sentido ha recalcado que esto ya ha ocurrido en el proceso que lleva a cabo Peinado, que intentó abrir una causa contra el propio Bolaños por la contratación en Moncloa de la asesora de Gómez, pero el Tribunal Supremo lo paró.

El Gobierno ha salido al paso de la decisión del juez que instruye la causa contra la mujer de Sánchez, que este mismo miércoles le ha comunicado que tendrá que someterse a un jurado popular en caso de que se abra juicio oral.

Además la ha citado a ella, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --ambos involucrados en el mismo proceso-- este sábado a las 18.00 horas para comunicarles esta decisión.

QUE LLAMEN "A LOS DE FERRAZ" PARA EL JURADO

En la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado contra Peinado al pedir, en tono sarcástico, que llame "a los de la calle Ferraz para el jurado popular", en referencia a los manifestantes contra el PSOE y el Gobierno que se congregaron semanalmente durante meses frente a la sede socialista.

En términos similares se ha pronunciado el ministro del Interior, que también es juez de carrera, Fernando Grande Marlaska. "Me gustaría hablar de cosas serias", ha respondido al ser interrogado sobre la orden de Peinado.

