El Gobierno de Portugal anuncia más rebajas fiscales ante la crisis de vivienda

Por Newsroom Infobae

Lisboa, 24 sep (EFECOM).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, anunció este miércoles que su Gobierno va a aprobar próximamente más rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre la clase media.

"Aprobaremos un conjunto muy significativo y amplio de medidas en el área de la vivienda. El objetivo es promover la vivienda a precios moderados para los portugueses y en particular para la clase media", afirmó el jefe de Gobierno durante el primer debate quincenal de la legislatura.

Para los inquilinos, van a aprobar un aumento de la deducción por los gastos de alquileres "moderados" en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRS, como el IRPF español), de hasta 900 euros en 2026 y de hasta 1.000 euros en 2027.

Para los propietarios, el Ejecutivo planea una disminución del tipo impositivo del 25 % al 10 % en los contratos de arrendamiento, así como el fin de la aplicación del IRS sobre las ganancias en la venta de casas si existe una reinversión en propiedades de alquiler "moderado".

El Consejo de Ministros también prevé aprobar una simplificación de las licencias en el régimen jurídico de urbanización y edificación para acelerar los plazos.

Durante su alocución ante el plenario, Montenegro explicó que estas medidas complementan las aprobadas en los últimos meses por su Gobierno, como el acuerdo de financiación firmado la semana pasada con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe total de 1.340 millones de euros para construir o renovar 12.000 viviendas destinadas a alquiler a precios asequibles.

Recalcó que van en línea con otras decisiones de su Ejecutivo como la bajada de impuestos sobre el trabajo, el aumento del salario mínimo o el pago de un complemento a las pensiones, entre otros. EFECOM

