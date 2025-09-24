Espana agencias

El FROB espera ingresar más de 500 millones cada año por su participación en Caixabank

Por Newsroom Infobae

Madrid, 24 sep (EFECOM).- El FROB, la autoridad estatal de resolución de bancos en dificultades, espera que el Estado continúe ingresando en los próximos años más de 500 millones de euros cada ejercicio por su participación en Caixabank.

Así lo indicó el presidente del FROB, Álvaro López Barceló, este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, donde ha recordado que el plazo para la desinversión del Estado en Caixabank, que absorbió a la entidad Bankia que rescató el Gobierno, fue prorrogado este mismo año por el Consejo de Ministros hasta diciembre de 2027.

Ha indicado que 21 de las 27 casas de análisis bursátiles aconsejan a los inversores mantener o incrementar la exposición a Caixabank, "y son análisis que tomamos en consideración a la hora de seguir nuestra participación".

El presidente del FROB ha señalado que el Estado ha percibido en dividendo por su participación en Caixabank (actualmente en el 18,1 %) 1.600 millones de euros desde 2022 hasta ahora.

"Esperamos que el Estado continúe ingresando en los próximos años más de 500 millones de euros cada ejercicio, a lo que suman los ingresos por la venta de acciones acotadas que ha ejecutado BFA (la sociedad tenedora de la participación del FROB en Caixabank) para mantener la participación constante ante los sucesivos programas de recompra que va lanzando Caixabank", ha dicho López Barcelo.

Estos programas han supuesto unos ingresos adicionales de 184 millones de euros, según el presidente del FROB, que ha dicho que la permanencia en el accionariado de Caixabank "nos permite incrementar la recuperarabilidad de las ayudas".

También ha manifestado que el FROB mantiene "plena confianza" en los gestores y profesionales de Caixabank y en su capaidad para seguir generando valor para todos los accionistas, incluido el FROB, al tiempo que ha recordado que en lo que va de 2025 la acción del banco se ha revalorizado en un 60 % y desde la fusión con Bankia la participación del Estado se ha revalorizado el 460 %.

Ha destacado también que el porcentaje estimado de ayudas ya recuperadas y recuperables se ha incrementado año tras año y se sitúa ya en el 60 % del total de las ayudas inyectadas en su día en Bankia. EFECOM

