Declarado culpable el acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro por una deuda de prostitución

El jurado popular del juicio de 'Las Seiscientas' ha declarado este miércoles culpable de homicidio al acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro en Albacete en 2023 en una reyerta por una deuda contraída entre el presunto asesino y la víctima, que era proxeneta de una prostituta.

Tras un día de deliberación, los nueve miembros del jurado han tomado esta decisión en base a los diversos testimonios de peritos, forenses, testigos y agentes de la Policía que han concurrido por el tribunal desde el jueves pasado.

De esta forma, han considerado como hecho probados que se produjo una pelea entre dos compañeros de piso del barrio más empobrecido de la ciudad, debido a la deuda que tenía el acusado con la víctima, quien era proxeneta de una prostituta, y que concluyó cuando el procesado golpeó en la cabeza a su compañero con una barra de hierro, causándole una fractura intracraneal que lo llevó a la muerte al día siguiente en el hospital de la ciudad.

Previamente, ambos compañeros de piso se habían enzarzado en la calle, para luego regresar al domicilio, donde la víctima tiró una botella de cerveza al acusado, sin impactarle.

Fue entonces cuando el detenido cogió una barra de hierro que guardaba en su dormitorio y golpeó letalmente al fallecido.

Aunque el abogado del acusado defendió durante el juicio que se trató de legítima defensa porque la víctima tenía amenazado de muerte al acusado, el jurado no ha considerado como probado este hecho.

También ha quedado probado que la intención del acusado era matar a la víctima, punto que la defensa ha intentado rebatir durante el juicio y que de la misma manera era consciente de que dicho golpe en la cabeza podía acabar con su vida, si bien en esta ocasión no ha habido unanimidad del jurado, contándose dos votos en contra de estos hechos.

Los miembros del jurado han concluido que no hay motivos para solicitar indulto o suspender la pena, declarando al acusado merecedor de la misma.

La Fiscalía ha decidido rebajar la pena pedida de 13 a 12 años de cárcel, argumentando la colaboración que el detenido mantuvo con la Justicia.

No obstante, el fiscal ha mantenido la petición de expulsión por diez años del país cuando alcance el tercer grado o la libertad condicional, y las indemnizaciones requeridas de 59.512 euros para la madre del fallecido, 29.750 euros para el hermano del mismo y 2.068 euros para el Sescam por los servicios sanitarios que tuvieron que prestar.

Tras la lectura del veredicto la juez ha disuelto al jurado popular. El juicio queda ahora a la espera del dictamen de la sentencia.

