Bolaños destaca que Tellado, "un portavoz ultra" de un PP que "dejó de ser moderado", arrope a Espinosa de los Monteros

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reprochado este miércoles al secretario general del PP, Miguel Tellado, que vaya a asistir este jueves a la presentación de Atena, el nuevo 'think tank' creado por el exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros. "Un portavoz moderado de un partido ultra con un portavoz ultra de un partido que dejó de ser moderado", le ha soltado.

"Hace usted un discurso que es absolutamente ultra, con lo cual a nadie le puede sorprender que usted vaya a acudir con el señor Iván Espinosa de los Monteros a un acto público. Fíjese qué imagen más visual de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país va a quedar", ha agregado, el ministro durante la sesión de control del Congreso.

Además, ha acusado a Tellado de mostrarse "muy ufano" cuando, a su juicio, "debería estar avergonzado de que el PP haya traspasado toda la línea roja en la persecución de personas honestas solo por ser familiares del presidente del Gobierno".

A continuación, el ministro ha reivindicado la gestión económica del Ejecutivo y su papel internacional. En ese sentido, ha acusado al PP de ser "el partido de la guerra" y le ha advertido de que intente "evitar ser el partido de la connivencia con el genocidio".

Así ha respondido Miguel Tellado, quien ha exigido la dimisión de Félix Bolaños por "haber puesto en peligro a mujeres maltratadas" al no haber resuelto a tiempo los fallos del sistema de pulseras de control de maltratadores, por lo que les ha acusado de provocar "alarma social".

VOX: "PISOTEAN LA JUSTICIA"

A continuación, la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "pisotear la justicia" tras el reciente indulto a dos de los condenados por los disturbios de Zaragoza en un mitin de Vox en 2019, calificando al Gobierno de "criminal" por su gestión en materia de seguridad y violencia contra las mujeres.

En su respuesta, el ministro de Justicia ha afirmado que la intervención de Vox fue "idéntica" a la del PP, calificando a ambas formaciones de "absolutamente ultras". Además, ha recriminado al partido de Abascal que haya llevado "a maltratadores condenados en sus listas" --en referencia al diputado Carlos Flores Juberías-- y ha cuestionado su capacidad para defender los derechos de las mujeres.

