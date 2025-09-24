Espana agencias

Bildu reconoce que la legislatura está "complicada" y que "cada semana sucede una cosa" en las votaciones del Congreso

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido este miércoles que la legislatura está "complicada" y que "cada semana sucede una cosa diferente" en las votaciones que tiene lugar en la Cámara Baja.

Así lo ha dicho en los pasillos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo al preguntársele si ve la legislatura en "tiempo muerto" después de que, por tercera semana consecutiva, el Congreso tumbara una ley impulsada por el propio Gobierno o alguno de los grupos que lo componen.

Aizpurua ha dicho desconocer si se puede hablar de "tiempo muerto" y ha apostado por esperar a ver qué es lo que va pasando, teniendo en cuenta que "cada semana sucede una cosa diferente". En todo caso, ha admitido que la cosa está "complicada", pero ha subrayado que Bildu sí mantiene su apoyo al Ejecutivo de coalición.

A la pregunta de si el bloque de investidura está "fracturado", el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha respondido con otro interrogante: "¿Qué bloque?".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero reitera que pone la mano en fuego por su jefe de gabinete y el PP dice que la "trama" Koldo le daba órdenes

Montero reitera que pone la

Aguirre enmarca el juicio al novio de Ayuso en un caso común de "personas que discuten" sobre facturas con Hacienda

Aguirre enmarca el juicio al

Junts acusa a Podemos de "electoralismo" y lamenta la "oportunidad" perdida para solucionar el "problema" migratorio

Junts acusa a Podemos de

ERC intentará eliminar las excepciones para el embargo de armas a Israel, pero recalca que dependerá de Junts

ERC intentará eliminar las excepciones

Montero reitera que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete y el PP dice que la "trama" Koldo le daba órdenes

Montero reitera que pone la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del peligro

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy