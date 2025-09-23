Vox no opina de la fundación de Espinosa de los Monteros: "Cada uno es muy libre" de emprender las acciones que quiera

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha declinado hacer valoraciones sobre la fundación política que va a presentar esta semana su antecesor, Iván Espinosa de los Monteros, en un acto que contará con el respaldo del PP.

"A nosotros no nos corresponde en absoluto opinar sobre nada de eso, no entra en nuestro cometido ni nos corresponde --ha contestado en una rueda de prensa en el Congreso--. Cada uno es muy libre, en la sociedad civil, de emprender las acciones que crea necesarias".

Pepa Millán no tiene previsto acudir al acto de presentación del 'think tank' de Espinosa de los Monteros, y tampoco ha querido valorar la anunciada presencia de dirigentes del PP encabezados por su secretario general, Miguel Tellado. "Tampoco me corresponde juzgar lo que en ese sentido haga ningún otro partido político --se ha limitado a decir--. De todos modos, está bien que el PP busque ideas, porque le faltan".