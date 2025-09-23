Espana agencias

Un juzgado pregunta a Fiscalía si investiga al expresidente de la AN por adelantar al Gobierno la absolución de Trapero

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid ha preguntado a la Fiscalía si ve pertinente investigar al expresidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro por un presunto delito de revelación de secretos por supuestamente anticipar al Gobierno, en concreto al que fue ministro de Transportes José Luis Ábalos, la sentencia por que se absolvió de un delito de sedición por el 1-O al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez Rosario Espinosa abre diligencias previas y pide informe al Ministerio Público para que informe de su criterio sobre la admisión o no de una denuncia presentada por Manos Limpias contra Navarro.

La instructora entiende que ante la "posible existencia de una infracción penal" lo pertinente es abrir diligencias previas "y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado".

Manos Limpias denunció a Navarro después de que 'El Mundo' revelara una conversación de WhatsApp de agosto de 2020 entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos en la que éste le informaba de que el entonces presidente de la AN le había avisado de que absolverían a Trapero. El tribunal dictó su sentencia en octubre de ese mismo año.

La decisión de la juez tiene lugar dos meses después de que el Tribunal Supremo archivara "de plano" la denuncia que presentó Manos Limpias contra Navarro por los mismos hechos. La Sala de lo Penal explicó que el expresidente de la Audiencia Nacional no estaba aforado ante el alto tribunal por lo que no podría investigarle y avisó al sindicato de que podía formular su denuncia "ante la jurisdicción o el órgano judicial correspondiente", es decir, los juzgados de Plaza de Castilla.

Por turno de reparto, el asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid, que deberá decidir si admite la denuncia e investiga a Navarro o si la inadmite.

OTRO JUZGADO INADMITIÓ UNA QUERELLA SIMILAR

Al margen, cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid inadmitió hace unos días una querella de Hazte Oír contra Navarro por los mismos hechos al no apreciar indicios de delito de revelación de secretos.

Para el titular de dicho juzgado, "la filtración del contenido de una sentencia destinada a ser pública resultado de un juicio también público no tiene el carácter de secreto ni tan siquiera información de carácter reservado".

Al hilo, alegó que el sujeto activo debía de tener conocimiento del secreto o de la información por razón de su oficio o cargo y, en este caso, "al no formar parte del tribunal sentenciador el presidente de la AN no conoce el fallo por su cargo sino porque se le ha filtrado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP, tras la apertura de juicio oral del novio de Ayuso: "Defendemos, en todos los casos, la labor de los jueces"

El PP, tras la apertura

Sumar tacha de "ridículo" que la Audiencia de Badajoz envíe a juicio al hermano de Pedro Sánchez

Sumar tacha de "ridículo" que

Clavijo ve un "desacato" al Supremo que solo hayan salido de Canarias 127 menores asilados en seis meses

Clavijo ve un "desacato" al

Political Watch plantea modernizar las peticiones ciudadanas en el Congreso y agilizar el trámite de las ILP

Political Watch plantea modernizar las

Vox no opina de la fundación de Espinosa de los Monteros: "Cada uno es muy libre" de emprender las acciones que quiera

Vox no opina de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La colaboración vecinal permite a

La colaboración vecinal permite a la Guardia Civil interceptar a los dos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada de Sevilla

El día más peligroso para conducir: estos son los efectos del horario de invierno

La Audiencia de Badajoz manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso: ayudaba al Ejército a rescatar heridos

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si cobras el salario mínimo o algo parecido, te van a quitar menos dinero en la renta”

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año