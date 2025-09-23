Espana agencias

Sumar tacha de "ridículo" que la Audiencia de Badajoz envíe a juicio al hermano de Pedro Sánchez

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado de "ridículo" que la Audiencia Provincial de Badajoz haya acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, tras desestimar su recurso que había presentado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja también ha aludido a la decisión de enviar a juicio al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, ha lanzado que González Amador es un "señor que reconoció haber cometido delitos fiscales" y que el hecho de que se acerque la posibilidad de juicio es algo a celebrar.

