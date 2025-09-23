Espana agencias

Perú adjudica cuatro proyectos eléctricos que suman inversión de 214 millones de dólares

Lima, 22 sep (EFECOM).- Cuatro proyectos de transmisión eléctrica y subestaciones que beneficiarán a 2,3 millones de personas en Lima y tres regiones del sur de Perú fueron adjudicados por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), según detalló el organismo al informar que estos suponen una inversión de 214 millones de dólares.

Proinversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, informó este lunes en un comunicado que los proyectos ubicados en Arequipa, Lima, Apurímac y Puno forman parte del Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032.

"En total la inversión en los cuatro proyectos suma 214 millones de dólares y consolidan el compromiso del Gobierno peruano con el desarrollo de infraestructura estratégica en el sector energético", indicó el organismo en un comunicado.

La empresa Alupar Perú S.A.C. fue la escogida para desarrollar los cuatro proyectos tras el correspondiente proceso de licitación.

Con una tensión de 220.000 voltios está el proyecto de la nueva subestación Palca, la línea de transmisión Palca-La Pascana, y subestaciones asociadas, en Arequipa; así como el enlace Planicie–Industriales, ampliación a Tercer circuito, que beneficiará a 1,3 millones de personas de Lima.

También, con 138.000 voltios, se incluye el enlace Abancay Nueva–Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas, en Apurímac, y el Enlace Derivación San Rafael-Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas, que beneficiará a 120.000 personas de la sureña región de Puno.

La directora ejecutiva de Proinversión, Tabata Vivanco del Castillo, resaltó en la información difundida que los cuatro proyectos fortalecerán y mejorarán la confiabilidad de los sistemas de transmisión eléctrica en la zona centro y sur del país.

También permitirán proporcionar un suministro de energía eléctrica de mayor calidad y atender la demanda de miles de hogares de las cuatro regiones, así como de la industria, comercio y servicios.

La adjudicación se realizó mediante la modalidad de asociación público-privada (APP) y se seleccionó a través del Concurso de Proyectos Integrales, donde el concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto.

El plazo de la concesión es de 30 años y cubre el periodo de construcción, así como la operación y mantenimiento, y cumplido ese plazo, la infraestructura eléctrica revertirá al Estado.

Después de esta adjudicación, el Ministerio de Economía iniciará las convocatorias de 18 proyectos eléctricos provenientes del Plan de Transmisión 2025-2034 y que se han distribuido en cuatro grupos para ser adjudicados.

La inversión aproximada de estos nuevos proyectos es de 930 millones de dólares, con impacto directo en 13 departamentos del país.

Proinversión añadió que su objetivo es adjudicar los 18 proyectos entre 2025 y 2026 y convocará el Grupo 1 en octubre, que incluye cuatro líneas de transmisión por un monto de inversión de 231 millones de dólares, en beneficio de los departamentos de Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. EFECOM

