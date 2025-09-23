Page ve "difícil de entender" un mandato sin PGE: "El aguante en política depende del listón de la dignidad pública"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado y el hecho de que todavía ni siquiera se hayan presentado esta legislatura, algo que le resulta "difícil de entender".

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media recogida por Europa Press, ha dicho al respecto que "lo más grave no es que no se saque el presupuesto", sino que el Gobierno "no haya sido capaz de presentarlos".

"Una legislatura sin sacar un presupuesto, para mí, resulta difícil de entender", pero el aguante en política depende de dónde tengas el listón de la dignidad pública", ha señalado, al tiempo que ha admitido que él, personalmente no sería capaz "de estar tres mandatos sin un presupuesto aprobado".