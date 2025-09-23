Espana agencias

La Guardia Civil redobla la vigilancia en el Estrecho con el nuevo buque 'Duque de Ahumada' y mejoras en el SIVE

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Guardia Civil ha redoblado la vigilancia marítima de las fronteras marítimas al incorporar al Servicio Marítimo el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada', que pasará a ser una pieza clave en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, al tener como base la Zona Franca de Cádiz.

El nuevo buque ha supuesto una inversión de 35 millones de euros, de los que un 90% procede de fondos europeos para adquirir equipamiento para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

En el mismo marco presupuestario, además, la Guardia Civil ha obtenido otros 20 millones de euros, financiados al 75% por la Comisión Europea para sufragar los gastos de mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) --compuesto de radares y tecnología para vigilar las costas-- durante los años 2023, 2024 y 2025, según ha informado el Ministerio del Interior.

El 'Duque de Ahumada' también atenderá los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

"HITO TECNOLÓGICO" CONTRA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR

Con motivo de la ceremonia de entrega del 'Duque de Ahumada', celebrada el Vigo el 18 de octubre, el Ministerio del Interior destacó que el buque nuevo buque oceánico de la Guardia Civil supone "un hito tecnológico de primer nivel y un importante incremento de las capacidades operativas de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo".

En cuanto a las especificaciones técnicas, el 'Duque de Ahumada' dispondrá de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov o vehículo submarino operado remotamente, que se usa para la inspección y rastreo subacuático de hasta mil metros de profundidad.

Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas. "Tiene capacidad de operar con plena autonomía en alta mar para prevenir y detectar la inmigración ilegal, así como para gestionar eficazmente los flujos migratorios", destacó Interior.

El 'Duque de Ahumada' tendrá una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Podrá alcanzar una velocidad de 18 nudos y tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11. Contará con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.

DE AGUAS ESPAÑOLAS A ÁFRICA OCCIDENTAL

El nuevo buque oceánico sustituirá al 'Río Miño' tras haber cumplido su periodo de vida útil y, según adelantó Interior, se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá misiones vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la Península Ibérica.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil está compuesto por casi 150 unidades navales entre buques oceánicos, embarcaciones de altura, patrulleras medias, ligeras y de apoyo.

Además de cubrir las costas españolas, el Servicio Marítimo del Instituto Armado se despliega en África occidental con el Destacamento de Senegal, otro en Mauritania y tres Asistencias Técnicas de vigilancia fluvial en Saint Louis y Kaolack (Senegal) y Banjul (Gambia).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Page dice haber "perdido la fe" en una nueva financiación autonómica y culpa al independentismo catalán: "Es deprimente"

Page dice haber "perdido la

Page ve "difícil de entender" un mandato sin PGE: "El aguante en política depende del listón de la dignidad pública"

Page ve "difícil de entender"

PNV afirma que el reconocimiento del Estado Palestino ante el "genocidio absoluto" no es solo una "muestra simbólica"

PNV afirma que el reconocimiento

La galería de ilustres del Congreso acoge desde hoy el retrato de Clara Campoamor, primera mujer con un tondo

La galería de ilustres del

Mazón se enfrenta este martes a su segundo Debate de Política General, el primero tras la dana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Propietarios de coches Renault: la

Propietarios de coches Renault: la marca envía a miles de conductores una carta para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

ECONOMÍA

Una propietaria tenía vistas al

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes