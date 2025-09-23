Espana agencias

La AVT realiza la sexta edición de su Carrera Virtual que permitirá a participantes elegir el lugar en el que correrán

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) ha anunciado la convocatoria para la edición de 2025 de la Carrera Virtual, en la que los participantes podrán elegir el lugar donde realizar su recorrido acorde a distancias establecidas, con modalidades de 5 y 10 kilómetros.

Según ha anunciado la AVT en un comunicado, la sexta edición de la carrera se realizará en formato virtual desde las 00.01 horas del sábado 18 de octubre hasta las 23.59 horas del domingo 19, donde los participantes podrán completar el recorrido corriendo y/o andando, con el único requisito de que los participantes completen el recorrido completo conforme a la distancia seleccionada.

AVT explica que la carrera virtual consiste en "una forma de compartir la experiencia de correr y competir entre los participantes" que posibilita a los participantes realizar el recorrido en el plazo que da la organización.

Sin embargo, la asociación informa que la clasificación en la carrera es "oficiosa" debido a que desde la organización no se puede asegurar la veracidad de los resultados obtenidos por los participantes, pudiéndose consultar los resultados en la web de 'mychimp'.

