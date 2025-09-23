Espana agencias

La Audiencia de Badajoz envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Gallardo tras desestimar sus recursos

Por Newsroom Infobae

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras desestimar los recursos que habían presentado.

En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz considera que este asunto "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

Por tanto, añade que "no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria", apunta la Audiencia Provincial

"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señala el auto.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

