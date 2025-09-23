Espana agencias

Jupol denuncia que agentes de la Policía Nacional desplazados no cobran dietas y costean los gastos de sus bolsillos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El sindicato policial Jupol ha denunciado este martes que la Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior, adeuda una media de 2.000 euros por agentes de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional en concepto de dietas de diferentes comisiones de servicio, viéndose obligados a pagar de su bolsillo esos importes y recurriendo en ocasiones a pedir dinero a sus familias.

En un comunicado, Jupol afirma que la situación ha llegado a "un punto insostenible" tras una comisión de servicio que unos agentes de la Policía que se desplazaron a Oviedo, con motivo de las Fiestas de San Mateo, por el cual los policías tienen pendientes de abono 465 euros a título personal.

"A pesar de que la Dirección General de la Policía había prometido que se adelantarían las dietas, finalmente no se cumplió. Como consecuencia, esta misma mañana, al abandonar el hotel en el que se encontraban alojados, se les ha reclamado el importe pendiente debido a que la factura no había sido abonada por la DGP", ha criticado el sindicato.

Jupol ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que regularicen de forma inmediata el pago de las dietas atrasadas a estos agentes y al resto de policías que se encuentran en la misma situación.

Según ha informado la asociación sindical, los agentes de Policía se han visto obligados a pagar de su bolsillo los gastos de alojamiento, llegando en algunos casos a tener que solicitar dinero a sus familias para poder hacer frente a la factura, mientras que "la única instrucción recibida de un superior al respecto ha sido la de contratar una tarjeta de crédito para viajar".

"Se trata de una humillación y una falta de respeto intolerable hacía unos policías que cumplen con su deber y que, lejos de recibir el respaldo de la Administración, son abandonados a su suerte", ha recriminado Jupol, que considera que esta situación vulnera principios básicos de justicia laboral, así como las obligaciones normativas de adelanto de dietas.

Por último, el sindicato ha advertido de que la situación de la Unidad de Caballería desplazada a Oviedo puede agravarse por el hecho de que actualmente se encuentra en una comisión de servicio en Vigo, esta vez por los actos del día del Patrón, y sin haber recibido aún ningún adelanto de dietas por parte de la DGP.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Presidente de la Audiencia de Sevilla "no ve posible que el Gobierno no se dé por enterado" de fallos de las pulseras

Presidente de la Audiencia de

Presidente de la Audiencia de Sevilla subraya que la consulta al TJUE por los ERE "no habla de personas sino de hechos"

Presidente de la Audiencia de

El diputado de Compromís se desmarca de Sumar y no apoyará la ley de Junts y PSOE para ceder competencias migratorias

El diputado de Compromís se

Page se opone a que Cataluña gestione sus fronteras: "Afecta a la soberanía nacional y tiene tufo racista"

Page se opone a que

El PP suspende de militancia y pide la dimisión de un alcalde en Bajadoz tras ser condenado por agredir a vecinos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación de más de

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

Propietarios de coches Renault: la marca envía una carta a miles de conductores para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

ECONOMÍA

España duplicará el crecimiento del

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes