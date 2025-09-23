Jupol denuncia que agentes de la Policía Nacional desplazados no cobran dietas y costean los gastos de sus bolsillos

El sindicato policial Jupol ha denunciado este martes que la Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior, adeuda una media de 2.000 euros por agentes de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional en concepto de dietas de diferentes comisiones de servicio, viéndose obligados a pagar de su bolsillo esos importes y recurriendo en ocasiones a pedir dinero a sus familias.

En un comunicado, Jupol afirma que la situación ha llegado a "un punto insostenible" tras una comisión de servicio que unos agentes de la Policía que se desplazaron a Oviedo, con motivo de las Fiestas de San Mateo, por el cual los policías tienen pendientes de abono 465 euros a título personal.

"A pesar de que la Dirección General de la Policía había prometido que se adelantarían las dietas, finalmente no se cumplió. Como consecuencia, esta misma mañana, al abandonar el hotel en el que se encontraban alojados, se les ha reclamado el importe pendiente debido a que la factura no había sido abonada por la DGP", ha criticado el sindicato.

Jupol ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que regularicen de forma inmediata el pago de las dietas atrasadas a estos agentes y al resto de policías que se encuentran en la misma situación.

Según ha informado la asociación sindical, los agentes de Policía se han visto obligados a pagar de su bolsillo los gastos de alojamiento, llegando en algunos casos a tener que solicitar dinero a sus familias para poder hacer frente a la factura, mientras que "la única instrucción recibida de un superior al respecto ha sido la de contratar una tarjeta de crédito para viajar".

"Se trata de una humillación y una falta de respeto intolerable hacía unos policías que cumplen con su deber y que, lejos de recibir el respaldo de la Administración, son abandonados a su suerte", ha recriminado Jupol, que considera que esta situación vulnera principios básicos de justicia laboral, así como las obligaciones normativas de adelanto de dietas.

Por último, el sindicato ha advertido de que la situación de la Unidad de Caballería desplazada a Oviedo puede agravarse por el hecho de que actualmente se encuentra en una comisión de servicio en Vigo, esta vez por los actos del día del Patrón, y sin haber recibido aún ningún adelanto de dietas por parte de la DGP.