Gallardo acusa a la jueza Biedma de hacer política con una instrucción "muy irregular" y el relato de la ultraderecha

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha acusado a la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de hacer política "indiscutiblemente" con una instrucción "muy irregular" basada en "sospechas y sin indicios claros". "Lo único que ha existido han sido conjeturas y la compra de todo el relato de la ultraderecha que es la que puso en marcha este procedimiento", ha afirmado.

Así se ha pronunciado el líder de los socialistas extremeños después de que la Audiencia Provincial de Badajoz le haya enviado a juicio oral junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que habían presentado.

En una entrevista en el programa 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press, Gallardo ha señalado que a lo largo del año y medio de la instrucción se han identificado "44 millones de correos electrónicos y no se ha encontrado absolutamente ningún indicio que sea lo suficientemente razonable".

Preguntado por si la jueza Biedma ha hecho política con el caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez, Gallardo ha respondido que "indiscutiblemente" sí. "Yo considero que si no lo es ('lawfare' o guerra judicial) se le parece mucho, esa es la realidad", ha expresado.

El líder del PSOE de Extremadura ha señalado que el proceso se inició con una denuncia de Manos Limpia a la que después se sumaron otras organizaciones como Hazte oír y Abogados Cristianos o partidos como Vox y PP. "Han hecho de esta causa el instrumento para que realmente no hablemos de lo importante, que es de los problemas que tiene Extremadura, que son muchos, y de la realidad que vive España", ha sentenciado.

Tras el auto de la Audiencia de Badajoz, Gallardo ha dicho que se esperaba la apertura de juicio oral porque, según ha explicado, en el "95% de los casos" se suele dar continuidad al procedimiento de la instrucción.

Al respecto, ha asegurado sentirse "muy tranquilo" porque este caso "se ha construido sobre una gran mentira", iniciada por "la ultraderecha" y bajo la base de "un enchufe" a David Sánchez cuando Pedro Sánchez no era presidente ni líder del PSOE a nivel nacional. "No estaba en su proyecto político", ha apostillado.

"EL ÚNICO DELITO QUE HA COMETIDO ES SER HERMANO DEL PRESIDENTE"

Con todo, el exalcalde de Villanueva de la Serena ha recordado que la denuncia por el supuesto enchufe no llegó por parte de los aspirantes rivales de David Sánchez, sino a través de "organizaciones de ultraderecha" que han denunciado "siete años después".

"Tengo la tranquilidad de que va a ser un juicio justo y se va a declarar la inocencia de todas las personas. No hay elementos que indiquen que hayamos hecho algo irregular", ha vaticinado.

Dicho esto, Gallardo ha reiterado que "no conocía" al músico en el momento de la contratación. Así, ha lamentado que se haya perdido en la Diputación de Badajoz "a un gran profesional". "El único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del Gobierno", ha zanjado.