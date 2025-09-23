Espana agencias

Gallardo acusa a la jueza Biedma de hacer política con una instrucción "muy irregular" y el relato de la ultraderecha

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha acusado a la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de hacer política "indiscutiblemente" con una instrucción "muy irregular" basada en "sospechas y sin indicios claros". "Lo único que ha existido han sido conjeturas y la compra de todo el relato de la ultraderecha que es la que puso en marcha este procedimiento", ha afirmado.

Así se ha pronunciado el líder de los socialistas extremeños después de que la Audiencia Provincial de Badajoz le haya enviado a juicio oral junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que habían presentado.

En una entrevista en el programa 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press, Gallardo ha señalado que a lo largo del año y medio de la instrucción se han identificado "44 millones de correos electrónicos y no se ha encontrado absolutamente ningún indicio que sea lo suficientemente razonable".

Preguntado por si la jueza Biedma ha hecho política con el caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez, Gallardo ha respondido que "indiscutiblemente" sí. "Yo considero que si no lo es ('lawfare' o guerra judicial) se le parece mucho, esa es la realidad", ha expresado.

El líder del PSOE de Extremadura ha señalado que el proceso se inició con una denuncia de Manos Limpia a la que después se sumaron otras organizaciones como Hazte oír y Abogados Cristianos o partidos como Vox y PP. "Han hecho de esta causa el instrumento para que realmente no hablemos de lo importante, que es de los problemas que tiene Extremadura, que son muchos, y de la realidad que vive España", ha sentenciado.

Tras el auto de la Audiencia de Badajoz, Gallardo ha dicho que se esperaba la apertura de juicio oral porque, según ha explicado, en el "95% de los casos" se suele dar continuidad al procedimiento de la instrucción.

Al respecto, ha asegurado sentirse "muy tranquilo" porque este caso "se ha construido sobre una gran mentira", iniciada por "la ultraderecha" y bajo la base de "un enchufe" a David Sánchez cuando Pedro Sánchez no era presidente ni líder del PSOE a nivel nacional. "No estaba en su proyecto político", ha apostillado.

"EL ÚNICO DELITO QUE HA COMETIDO ES SER HERMANO DEL PRESIDENTE"

Con todo, el exalcalde de Villanueva de la Serena ha recordado que la denuncia por el supuesto enchufe no llegó por parte de los aspirantes rivales de David Sánchez, sino a través de "organizaciones de ultraderecha" que han denunciado "siete años después".

"Tengo la tranquilidad de que va a ser un juicio justo y se va a declarar la inocencia de todas las personas. No hay elementos que indiquen que hayamos hecho algo irregular", ha vaticinado.

Dicho esto, Gallardo ha reiterado que "no conocía" al músico en el momento de la contratación. Así, ha lamentado que se haya perdido en la Diputación de Badajoz "a un gran profesional". "El único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del Gobierno", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares defiende que ante "problemas globales" no caben "respuestas unilaterales" tras el discurso de Trump en la ONU

Albares defiende que ante "problemas

El Gobierno destina más de 121 millones para autobombas, máquinas y camiones de la UME

El Gobierno destina más de

Diputados de la CHA y Compromís se desmarcan de Sumar en la ley de competencias migratorias e IU al final vota a favor

Diputados de la CHA y

El Gobierno acumula tres semanas seguidas perdiendo una ley en el Congreso al caer el traspaso de inmigración a Cataluña

El Gobierno acumula tres semanas

PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar tumban la ley de PSOE y Junts para traspasar la inmigración a Cataluña

PP, Vox, Podemos y dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Banderas y sus comienzos

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

Así es como te puede afectar la “pobreza en el transporte”, el nuevo término usado por la DGT

Investigadores españoles logran una terapia prometedora contra el sarcoma de Ewing: un ‘gen suicida’ elimina de forma selectiva las células tumorales

ECONOMÍA

Cerveza a 4 euros y

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

El Gobierno pretende invertir 7,4 millones de euros al día en la red de transporte eléctrico hasta 2030

El trabajo pasa factura a la salud de la Generación Z: uno de cada dos asegura tener dolores de espalda, hombros o cuello por el esfuerzo postural

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy