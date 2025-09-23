Espana agencias

Fundación Fernando Buesa y Covite exigen a la IA que deje de exaltar a ETA usando la memoria de Txiki y Otaegi

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) exigen a la izquierda abertzale que "cese la exaltación pública" de los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, con motivo del 50º aniversario de sus fusilamientos por parte de la dictadura franquista. Tras condenar estas ejecuciones cometidas en el franquismo, advierten de que los miembros de la banda terrorista "no merecen homenajes públicos".

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones reclaman, asimismo, a todas las instituciones públicas, locales, autonómicas y estatales, "que no promuevan ni respalden actos de homenaje a estas personas".

"Al igual que tampoco serían aceptables homenajes a víctimas de ETA como Melitón Manzanas o Carrero Blanco --que antes de ser asesinados fueron victimarios del régimen franquista--, tampoco lo son los que buscan ensalzar a 'Txiki' y Otaegi, o a los tres ejecutados del FRAP(en el franquismo junto con ellos). Ninguno de ellos merece homenajes públicos", aseguran.

La Fundación Fernando Buesa y Covite subrayan que, "por respeto a sus víctimas, a sus familias y a la verdad histórica", ni 'Txiki' ni Otaegi ni los tres miembros del FRAP, "fueron luchadores por la libertad ni héroes ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre".

Por ello, reiteran que "toda violencia --venga de una organización terrorista o del propio Estado, como ocurrió durante la dictadura franquista-- es inaceptable y debe ser condenada". "El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero solo puede ejercerla cuando la hace conforme a la Ley y con garantías. Por ello, es condenable tanto la violencia de un régimen dictatorial como la de un Estado democrático que vulnere sus propias normas", avisa.

A su juicio, "cualquier acción que se aparte de este marco legal, provenga de donde provenga", merece su "condena más rotunda", también los fusilamientos de 'Txiki', Otaegi y de los tres miembros del FRAP: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo.

"EXALTACIÓN POR SER MIEMBROS DE ETA"

"Ahora bien, conviene subrayar que la izquierda abertzale no reivindica a 'Txiki' y Otaegi por haber sido víctimas del franquismo, sino por haber sido miembros de ETA. La izquierda abertzale no recuerda de la misma manera a quienes se opusieron pacíficamente a la dictadura y fueron víctimas del franquismo; al contrario, los ignora de forma deliberada", apuntan.

Por tanto, alertan de que "su reivindicación de 'Txiki' y Otaegi responde a un objetivo político: legitimar retrospectivamente a ETA como una organización 'de resistencia' contra el franquismo, lo que es rotundamente falso". "Prueba de ello es que la gran mayoría de los sus crímenes fueron cometidos durante y contra la democracia, lo que revela su verdadera naturaleza totalitaria", añaden.

Estas asociaciones de víctimas remarcan que, "desde la Transición, la izquierda abertzale celebra cada 27 de septiembre el 'Gudari Eguna' con motivo del aniversario de los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegi". "Esta conmemoración supone una reivindicación explícita de la violencia terrorista y un apoyo colectivo a sus perpetradores, dado que en los 'Gudari Eguna' los homenajes se hacen extensivos a todos los miembros de la organización terrorista", recuerdan

Además, censuran que la izquierda abertzale "haya pervertido el significado del término 'gudari', equiparando a los soldados vascos que lucharon en la Guerra Civil con los terroristas de ETA". "Esa liturgia propagandística ha servido para legitimar el terrorismo durante décadas y perpetuar esa legitimación hasta hoy", indican.

Por todo ello, desde la Fundación Fernando Buesa Blanco y Covite hacen un llamamiento a la izquierda abertzale "para que ponga fin a cualquier exaltación de ETA utilizando la memoria de 'Txiki' y Otaegi y a los actos del 'Gudari Eguna'".

"Si tienen un mínimo de sensibilidad con las víctimas de ETA y quieren demostrar que su apuesta por la convivencia es sincera, tienen una magnífica oportunidad para demostrarlo. Si no lo hacen, evidenciarán una vez más que sus declaraciones sobre el sufrimiento de las víctimas y su apuesta por la paz y la convivencia no se traducen en hechos, y por tanto no son más que retórica vacía y puro cinismo", aseveran.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Page dice haber "perdido la fe" en una nueva financiación autonómica y culpa al independentismo catalán: "Es deprimente"

Page dice haber "perdido la

Page ve "difícil de entender" un mandato sin PGE: "El aguante en política depende del listón de la dignidad pública"

Page ve "difícil de entender"

PNV afirma que el reconocimiento del Estado Palestino ante el "genocidio absoluto" no es solo una "muestra simbólica"

PNV afirma que el reconocimiento

La Guardia Civil redobla la vigilancia en el Estrecho con el nuevo buque 'Duque de Ahumada' y mejoras en el SIVE

La Guardia Civil redobla la

La galería de ilustres del Congreso acoge desde hoy el retrato de Clara Campoamor, primera mujer con un tondo

La galería de ilustres del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Propietarios de coches Renault: la

Propietarios de coches Renault: la marca envía a miles de conductores una carta para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

ECONOMÍA

Una propietaria tenía vistas al

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes