ERC y Bildu cargan contra Podemos por su 'no' al traspaso de la inmigración: "Jacobino" y "foto" con PP y Vox

ERC y Bildu han reprochado a Podemos su voto en contra a tramitar la ley para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, suscrita por PSOE y Junts, y han advertido a los morados que muestran tintes "jacobinos", que su postura atenta contra la unidad de la izquierda y que la foto de votar en el mismo sentido que PP y Vox no les ayuda.

Durante el Pleno del Congreso que aborda la toma en consideración de la iniciativa tanto el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, como el diputado de Bildu Jon Iñarritu han exhortado a los morados que reflexionen y reconsideren su voto en contra, que de mantenerse será clave para tumbar la propuesta de ley.

El dirigente de ERC se ha dirigido a Podemos al admitir que sus críticas era la parte "más difícil", dado que "respeta mucho" a la gente de Podemos y ha llegado a decir que sus líderes es lo "mejor" de la generación de políticos progresistas.

CRÍTICA "KAFKIANA"

Sin embargo, ha admitido que hoy no entiende la posición de Podemos porque resulta "bastante kafkiano" decir que es una norma racista porque la presenta Junts, obviando que también el PSOE es coproponente. Además, ha desgranado que las competencias serán gestionadas por la Generalitat gobernada por el socialista Salvador Illa.

Rufián ha proclamado que estas competencias no son para la "derecha catalana, por suerte", sino para una "nación" y ha advertido que el camino que emprende Podemos este martes es "muy peligroso".

"Decir que solamente vamos a votar aquellas competencias de las comunidades gobernadas por quienes nos gustan creo que es terriblemente jacobino. No digo que lo sean , ¿eh? Pero, hombre, a veces sí", ha enfatizado.

RIFIRRAFE EN REDES ENTRE TARDÁ E IGLESIAS

También se ha pronunciado en redes sociales el exdiputado de ERC Joan Tardá, quien ha augurado que el posicionamiento de Podemos este martes "difícilmente podrá olvidarse" en Cataluña y supone un "disparo a quemarropa en la unidad de las izquierdas".

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha respondido a Tardá, con un mensaje en catalán también en redes, que lo que no se podrá olvidar es la posición de ERC contra los grupos "antirracistas catalanes", a favor de los Centro de Internamiento de Extranjeros y de "más mossos para expulsar a migrantes". "Una vez más, haciendo el juego en Junts y Aliança Catalana", ha espetado.

En el debate, el diputado de Bildu ha recalcado que no aprecia en el articulado competencial de la proposición de ley ninguna referencia racista, ha defendido que la delegación competencial cuenta con el apoyo de la sociedad catalana y que tampoco entiende la posición de Podemos, un partido que presume de apoyar la plurinacionalidad.

Es más, Iñarritu ha avisado a Podemos que esa foto de votar con las "derechas más extremas y centralistas no les ayudan" y ha exhortado a que, como formación que apoyó la investidura del Gobierno al igual que Junts, se sienta corresponsable de las iniciativas que llegan al Congreso o "aquí no se aprueba nada".

