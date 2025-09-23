El PP suspende de militancia y pide la dimisión de un alcalde en Bajadoz tras ser condenado por agredir a vecinos

El Comité de Derechos y Garantías del PP de Extremadura ha acordado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía (Badajoz), tras ser condenado por agredir a dos vecinos en el ayuntamiento.

En un comunicado, el PP extremeño considera de "extrema gravedad" los hechos atribuidos al primer edil, que "en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización".

Estas conductas, añade, son "absolutamente incompatibles" con el compromiso ético y el comportamiento que la formación exige a todos sus representantes y afiliados. Por ello, el Partido Popular de Extremadura también exige la dimisión inmediata de sus cargos públicos y de representación.

Con todo, el PP reafirma su "compromiso con la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos, y actuará siempre con firmeza frente a cualquier comportamiento que los pongan en entredicho".