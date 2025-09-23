Espana agencias

El Gobierno quiere terminar octubre con unas 500 derivaciones de menores migrantes asilados de Canarias a Península

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado este martes que el Gobierno de España se ha propuesto terminar el mes de octubre con unas 500 derivaciones de menores migrantes con protección de asilo desde Canarias a península.

Cancela así lo ha indicado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, tras la reunión del comité interadministrativo entre el Gobierno de España y el de Canarias, que se celebra semanalmente, con el fin de "poner en común" las distintas actuaciones o trabajos que "coordinadamente" desarrollan.

Además, ha añadido, se ha expuesto una planificación "más a medio plazo", en la que el Gobierno central ha puesto "encima de la mesa" las derivaciones que se han realizado a Península y a las que "se va a sumar la planificación prevista para el mes de octubre", fijando como objetivo terminar el décimo mes del año "con un número aproximado de sobre 500 derivaciones" realizadas.

De todos modos, ha puntualizado que este número "puede verse incrementado", si bien ha matizado que se irá viendo "en función de las circunstancias" de cada una de las derivaciones que se haga a los distintos territorios de la Península.

En este sentido, Cancela ha considerado que "es una muestra de que la coordinación está funcionando, que el diálogo está siendo fluido" y que se está "cumpliendo los objetivos" que ha marcado al Gobierno central el Tribunal Supremo con las medidas cautelares.

Además, ha recordado el "compromiso también del Gobierno de España en responder a una situación de Canarias, una vez más, en este caso al hacinamiento de los niños y las niñas que están en los centros de acogida" de menores del archipiélago y que "está claro que había que resolver y que es necesario resolver cuanto antes".

