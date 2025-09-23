Espana agencias

El Gobierno catalán prevé aprobar en las próximas semanas unos Presupuestos con mayor "capacidad inversora"

Por Newsroom Infobae

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes en una rueda de prensa tras el Consell Executiu que el Govern prevé aprobar en las próximas semanas el proyecto de Presupuestos para 2026, para iniciar las negociaciones con los grupos, y ha avanzado que contarán con una mayor "capacidad inversora".

Sin concretar cuándo saldrá la propuesta del Consell Executiu, pero asegurando que su objetivo es que estén vigentes el 1 de enero de 2026, ha afirmado que la propuesta reflejará la voluntad de aumentar los recursos destinados al capítulo de inversiones (capítulo 3 del proyecto), y a "acotar" el capítulo 2, que es el de los gastos de bienes corrientes y de servicios.

"Debemos aumentar esta capacidad inversora porque llevaba algunos años con cierta congelación de recursos", ha argumentado Paneque, que lo ha justificado en el impulso de infraestructuras y de políticas de crecimiento en el ámbito social por parte del Govern.

NEGOCIACIÓN CON LOS GRUPOS

La consellera ha reiterado que el proyecto está en una fase de trabajo interno, y que no se ha abierto la negociación con los grupos que dieron apoyo a la investidura --ERC y Comuns--, pero que conocen algunas de sus reivindicaciones en ámbitos como la financiación singular o las políticas de vivienda.

"Sí que los grupos han hecho algunas aportaciones, pero el Govern sigue con este trabajo todavía interno. El objetivo, efectivamente, es que el 1 de enero del 2026 podamos tener estos presupuestos listos para desplegar las políticas que necesita Catalunya", ha expresado.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Preguntada por la concreción del modelo de financiación singular para Catalunya, y el calendario para que se dé a conocer la misma, ha respondido: "Ya me sabe mal no poder decir más allá de que vendrá antes la propuesta de Presupuestos que la de financiación singular, muy probablemente".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido en distintas ocasiones al Govern de que no negociarán los Presupuestos "si no se resuelve el modelo de financiación".

Paneque ha asegurado que se está trabajando de forma intensa para que sea una realidad lo antes posible: "El éxito de esta financiación repercutirá de forma directa en los recursos que podamos disponer para desplegar las políticas públicas", ha valorado.

En este sentido, ha sostenido que las declaraciones del presidente del Gobierno, este fin de semana en la Festa de la Rosa del PSC sobre este tema, han "desvanecido las dudas" que pudiera haber sobre esta cuestión.

"Hizo una declaración y una mención muy firme sobre la necesidad de asegurar que esta mejora de la financiación en Catalunya se producirá en esta legislatura", ha dicho Paneque, sobre la posición de Sánchez.

