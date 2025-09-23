Espana agencias

El BNG celebra la negativa del Gobierno a la subestación de Altri por su impacto destructivo en empleo y biodiversidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha valorado este martes como una "buena noticia" la decisión del Gobierno central de denegar la autorización para la construcción de una subestación eléctrica y el acceso a la red que la empresa Altri exige para la puesta en marcha de su nueva planta de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

"Nos parece que será una buena noticia para todos los gallegos y gallegas, porque estamos hablando de una industria que no va a favorecer el empleo en Galicia, sino todo lo contrario, que va a destruir empleo en sectores primarios como la agricultura o la ganadería, así como en el turismo, el marisqueo y la pesca en la ría de Arousa", ha señalado en una rueda de prensa en el Parlamento.

El diputado nacionalista ha advertido de que se trata de "una multinacional que incidirá en la mayor eucalitización de nuestro país, en la pérdida de biodiversidad y que no cumple con los criterios ambientales establecidos, por ejemplo, para poder recibir ayudas de fondos europeos".

En este sentido, ha subrayado que la sociedad gallega se ha movilizado "masivamente" contra Altri, mientras que ha criticado el "apoyo cerrado" de la Xunta de Galicia, de su presidente Alfonso Rueda y del Partido Popular, a los que ha acusado de actuar "casi como comerciales de esta multinacional".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso permitirá ver datos personales de sus documentos previos a 1978 si se acredita un interés legítimo

El Congreso permitirá ver datos

Un juzgado pregunta a Fiscalía si investiga al expresidente de la AN por adelantar al Gobierno la absolución de Trapero

Un juzgado pregunta a Fiscalía

El PP, tras la apertura de juicio oral del novio de Ayuso: "Defendemos, en todos los casos, la labor de los jueces"

El PP, tras la apertura

Sumar tacha de "ridículo" que la Audiencia de Badajoz envíe a juicio al hermano de Pedro Sánchez

Sumar tacha de "ridículo" que

Clavijo ve un "desacato" al Supremo que solo hayan salido de Canarias 127 menores asilados en seis meses

Clavijo ve un "desacato" al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Ayuso acusa a Sánchez de tapar sus casos de corrupción con la apertura de juicio oral a su novio: “los casos tienen el tamaño y duración que le conviene”

El Gobierno deja la puerta abierta a una “excepción puntual” en el embargo de armas a Israel si están en juego los “intereses nacionales”

La colaboración vecinal permite a la Guardia Civil interceptar a los dos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada de Sevilla

El día más peligroso para conducir: estos son los efectos del horario de invierno

La Audiencia de Badajoz manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si cobras el salario mínimo o algo parecido, te van a quitar menos dinero en la renta”

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año