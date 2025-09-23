Espana agencias

Clavijo ve un "desacato" al Supremo que solo hayan salido de Canarias 127 menores asilados en seis meses

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el Gobierno central incurre en "desacato" y "desobediencia clara" al Tribunal Supremo al trasladar a la Península a solo 127 menores solicitantes de asilo en seis meses, a una media de 1,5 por día.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el Pleno del Parlamento ha comentado que a este ritmo "el problema de hacinamiento no se va a resolver y es posible que se vea agravado a final de año" dado que siguen llegado embarcaciones con menores a bordo.

Por ello, ha avanzado que se ha presentado un escrito ante el Alto Tribunal porque no quieren ser "cómplices" de que se sigan vulnerando los derechos de los menores.

El presidente canario ha recordado como con la invasión de Ucrania llegaron a España unos 7.000 menores no acompañados "sin ningún tipo de problema, ninguna comunidad fue al Supremo, no hubo tanto follón ni excusas", algo que ha vinculado a que hay "racismo" porque "no eran de color".

Ha dicho que es "triste" que un Gobierno "tenga que ser demandado ante el Supremo para que cumpla" y mientras tanto ha comentado que su Ejecutivo va a seguir "atendiendo con la mayor dignidad posible" a los menores y denunciar los "incumplimientos" del Estado. "Este fenómeno va a continuar, debemos dar una respuesta civilizada", ha agregado.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha tildado de "despropósito absoluto" el proceso de derivación de los menores solicitantes de asilo porque aún no se llega "ni a un 11%" debido al "incumplimiento sistemático" del Gobierno central "a pesar del tirón de orejas del Tribunal Supremo".

Ha insistido en cargar contra la "deslealtad institucional y el abandono político" del Gobierno central y con un PSOE que "solo mira a las comunidades del PP" cuando "Sánchez y Torres son los únicos responsables".

Para Reverón, los socialistas han iniciado una "estrategia política premeditada para convertir a Canarias en un embudo sin salida" y lo hacen "con cinismo" y sin ponerse colorados.

