Espana agencias

Brasil endurece la contención de gastos para cumplir su meta de déficit fiscal

Por Newsroom Infobae

Guardar

São Paulo, 22 sep (EFECOM).- El Gobierno de Brasil aplicará nuevas restricciones al gasto público, con el objetivo de cumplir con sus metas de déficit fiscal para este año, según un informe oficial bimestral publicado el lunes.

La contención de gastos ascenderá a 12.100 millones de reales (unos 2.265 millones de dólares/1.920 millones de euros), un 13 % más que las previsiones del pasado julio, según el informe, elaborado por los Ministerios de Hacienda y Planificación.

La meta del Gobierno es alcanzar un déficit primario (antes del pago de los intereses) cero para este año, con un margen de tolerancia del 0,25 %.

Al presentar el informe en Brasilia, el secretario ejecutivo de Hacienda, Dario Durigan, admitió una "gran preocupación" por el efecto de la desaceleración de la economía brasileña en la recaudación de impuestos, según declaraciones recogidas por medios locales.

En julio pasado, Brasil registró un déficit fiscal del 7,86 % del PIB acumulado en los últimos doce meses, mientras que la deuda pública se ubicó en el 77,6 % del PIB.

La economía brasileña se expandió un 3,4 % en 2024, aunque para este año el mercado financiero y el Gobierno proyectan un frenazo y calculan que el país crecerá en torno al 2,3 %.

Uno de los principales factores que está contribuyendo al frenazo de la economía son los tipos de interés, que se sitúan en el 15 %, el nivel más alto desde 2006, en un intento del Banco Central de controlar la inflación, que ha llegado al 5,13 % interanual.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez anuncia la primera estrategia de cooperación feminista en España: "O avanzamos todos o no avanzamos ninguno"

Sánchez anuncia la primera estrategia

El PSOE acusa a Feijóo de "mirar hacia otro lado" con Palestina y ser "el único responsable" del "sumidero moral" del PP

El PSOE acusa a Feijóo

La Abogacía muestra su preocupación por los fallos en las pulseras antimaltrato y pide corregirlos para evitar riesgos

La Abogacía muestra su preocupación

El PP critica que el propio fiscal general pida que el TS le absuelva: "Esto es una anomalía democrática histórica"

El PP critica que el

Funcionarios de prisiones protestan mañana desde la sede del PSOE al Congreso por los "incumplimientos" de Marlaska

Funcionarios de prisiones protestan mañana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez ve una “gran noticia”

Sánchez ve una “gran noticia” para la comunidad internacional que Francia reconozca el Estado palestino

España advierte a Israel sobre posibles represalias si se vulnera el derecho internacional en la flotilla a Gaza

Éxitos en el banquillo y recuerdos en el corazón: la vida de Luis Enrique más allá del fútbol

Pedro Sánchez reclama la entrada de Palestina en la ONU y exige medidas inmediatas para “frenar el genocidio en Gaza”

Así es como debes actuar si estás conduciendo y se rompen los frenos: “Podría hacerte perder el control del vehículo y que acabe en tragedia”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 22 de septiembre

Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fechas por entidad bancaria

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

DEPORTES

Aitana Bonmatí se corona en

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”