Yolanda Díaz asegura que la derecha da "oxígeno" al Gobierno con su postura sobre Gaza y la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que la estrategia del PP con el genocidio en Gaza y su voto en contra a la reducción de jornada lejos de dañar al Gobierno, le está "dando oxígeno" al proclamar que estas dos banderas de la legislatura están movilizando a las bases progresistas del país.

También ha advertido al PSOE que el decreto sobre el embargo de compraventa de armas a Israel, que se va a aprobar este martes, tiene que ser "ambicioso" y que, en caso contrario, Sumar seguirá "levantando la voz".

Es más, ha avanzado que si su diseño no colma las aspiraciones de su espacio político, pedirán que se convierta en un proyecto de ley para que su grupo parlamentario pueda hacer aportaciones y cambios sustanciales.

Así lo ha desgranado la también ministra de Trabajo durante su intervención este lunes en el marco ante el grupo parlamentario plurinacional que preside.

FEIJÓO ES "REHÉN" DE AZNAR Y AYUSO: LA "ULTRADERECHA" EN SU PARTIDO

Durante su discurso, Díaz ha acusado al PP de situarse del "lado de la economía del genocidio sin rubor" en vez de alinearse con la defensa de los derechos humanos de los palestinos. En su lista de reproches a la derecha ha llegado a decir que "son crueles y capaces de maldecir a los niños inocentes que están masacrando en Palestina"

A colación, ha criticado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, no tiene posición propia y está "absolutamente preso" de la línea que le marcan el expresidente José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Es un rehén en la extrema derecha de su partido", ha lanzado Díaz sobre Feijóo.

Luego, ha reflexionado que el PP ha elegido un "camino que es muy peligroso", basado en golpear y hacer "daño" a 12 millones de trabajadores al oponerse a la reducción de jornada en el Congreso, sobre la premisa de que así erosiona al Ejecutivo.

"No solamente no le hace daño al Gobierno de España, sino que le está dando oxígeno. La reducción de jornada y los derechos humanos en Palestina son dos banderas que están consiguiendo la movilización de la gente progresista en nuestro país", ha aseverado la vicepresidenta segunda.

Al hilo, Díaz ha augurado que esta postura del PP, sobre todo al tumbar el proyecto de ley de la reducción de jornada, "no le va a salir gratis" y llama a la sociedad civil a defender los derechos de los palestinos en Gaza y a movilizarse para "tomar las calles" también en defensa de la jornada de 37,5 horas.

MENSAJE AL PSOE: HAY QUE ARRIESGAR Y NO ESTAR DE "BRAZOS CRUZADOS"

A sus diputados ha trasladado que esta batalla por una mejor jornada laboral está "ganada" en el aspecto social y hay que conseguir en el futuro que se transforme en una victoria política en el Congreso.

De hecho, ha apelado a sus parlamentarios a que pasen a la ofensiva y presenten multitud de iniciativas en el Congreso sin tener miedo a perder votaciones, dado que el país les está esperando. Y ha rechazado en mensaje al PSOE que no se puede entender ni caer en la tentación de "brazos cruzados", esperando a presentar medidas solo hasta que estén los apoyos atados. "Pues no, las vamos a llevar y que cada uno quede retratado", ha prometido.

Por ejemplo, ha diagnosticado que la derecha va a hacer del Congreso sus "frontispicio" y el terreno de disputa, sobre todo de cara a los Presupuestos Generales del Estado, para tratar de infringir derrotas parlamentarias al Gobierno.

Así, no solo ha aludido a la reducción de jornada sino también a la inadmisión de la proposición de ley para crear una oficina anticorrupción, mostrando así a la ciudadanía que al PP le importa nada combatir esta lacra.

EL GOBIERNO ESTÁ MEJOR PORQUE SUMAR LO EMPUJA

Sin embargo, ha reivindicado que Sumar con su posición firme tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis generada por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está "llevando la iniciativa política" de este país, con su mensaje de dar un giro social a la legislatura y su mensaje anticorrupción.

Incluso ha reivindicado que el Gobierno "está mucho mejor" de lo que se encontraba en el mes de julio, cuando entonces casi todo el mundo "lo daba por muerto". La prueba, según ha relatado, es que el PP hoy tendría peor resultado electoral en base a los últimos sondeos electorales.

"El Gobierno se está movimiento porque Sumar se está moviendo", ha presumido Díaz quien ha marcado también que los PGE deben ser expansivos y ambiciosos, sobre todo en vivienda donde hasta la fecha han tenido "serias discrepancias" con el PSOE.

De esta forma, ha aludido a que es necesaria una gran reforma en materia de vivienda y se ha distanciado de las propuestas del PSOE basadas en incentivos fiscales a propietarios o ayudas para compra o alquiler de vivienda, al tacharlas de recetas propias del bipartidismo y de la década de los 90.

También ha alertado a los socialistas que no permitirán en ningún caso la prolongación de la vida útil de las nucleares, dado que sería incumplir el pacto de gobierno.

Finalmente, ha denunciado que la derecha está azuzando la estrategia del odio y ha sentenciado que esto no se puede combatir desde la poralización, dado que eso solo acrecienta el odio.