Una acusación apoya que el Supremo pida permiso a la Eurocámara para investigar a 'Alvise' por financiación ilegal

La acusación que ejerce la Asociación de Usuarios de Criptomonedas se ha mostrado a favor de que el Tribunal Supremo inicie el trámite para pedir autorización al Parlamento Europeo con el fin de poder investigar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por la presunta financiación ilegal de Se Acabó La Fiesta (SALF) tras haber recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo.

Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado ante el alto tribunal después de que el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar pidiera a las partes que informaran sobre si veían o no pertinente cursar el suplicatorio a la Eurocámara.

La asociación ha contestado que, en su condición de acusación en nombre de las víctimas de la presunta estafa piramidal cometida por la plataforma encabezada por Romillo --Madeira Invest Club (MIC)--, considera "procedente solicitar dicho suplicatorio" para continuar con la investigación en la que ya ha declarado de forma voluntaria el propio 'Alvise' y --como imputado-- Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.

"Por la gravedad de los hechos se hace necesaria la correcta tramitación de la causa, existiendo hechos suficientes para continuar la investigación del señor Pérez, siendo para ello necesaria la preceptiva autorización de la Cámara, mediante el correspondiente suplicatorio", ha señalado la asociación, que actúa bajo la dirección letrada de Carlos Aránguez.

En este punto, recuerda que, según lo dispuesto en el protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los miembros de la Eurocámara "gozan de inmunidad frente a cualquier medida de detención y a las actuaciones judiciales, salvo que el Parlamento acuerde el levantamiento de dicha inmunidad" a través del suplicatorio que, a su juicio, debe cursar el Supremo.

INVESTIGACIÓN PRORROGADA HASTA MARZO

El escrito de la asociación tiene lugar después de que el pasado agosto el magistrado instructor acordara prorrogar la investigación al menos seis meses --hasta marzo de 2026-- más a la espera de tramitar el suplicatorio al Parlamento Europeo.

A la espera de ese trámite, 'Alvise' declaró el pasado 11 de julio de forma voluntaria y reconoció que recibió 100.000 euros de Romillo al tiempo que negó que los usara para la campaña de SALF a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. En cambio, Romillo aseguró que le dio el dinero para la formación.

En el marco de las pesquisas, también consta un informe de la Policía Nacional en el que los agentes manifiestan que 'Alvise' recibió los 100.000 euros para "financiar parte de la campaña electoral", al tiempo que advierten de un "evidente" ánimo del eurodiputado de buscar "fondos opacos".