Espana agencias

Un juzgado de Zaragoza llama a declarar a la empresa Santacatalina por vender mascarillas falsas a Aragón

Por Newsroom Infobae

Guardar

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María por la venta de 10.000 mascarillas defectuosas al Gobierno de Aragón durante la pandemia.

La diligencia judicial señala el próximo 16 de diciembre, a las 12.45 y 13.30 horas, respectivamente, como fecha y hora para la comparecencia. Para el supuesto de que no fueran localizados en los indicados domicilios se oficiará a Policía Nacional para la averiguación correspondiente, recoge el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

"Igualmente y en relación a los citados para el caso de ostentar la representación legal de las entidades mercantiles Grupo Santacatalina Build New World y Escrow & Trust Europe Foundation se proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 de la Lecrm --Ley de Enjuiciamiento Criminal-- en cuanto al emplazamiento de las personas jurídicas (para igual fecha a la establecida) debiendo designar representante y compareciendo con Abogado y Procurador y con aportación de las escrituras de constitución de la Sociedad e indicación del domicilio social de las mismas".

Además, se requiere "a efectos complementarios a Wolke, Patentes y Marcas, S.L., sita en Calle Alejandro Ferrant, 9, 1o C, 28045 Madrid ESPAÑA, para que informe acerca del domicilio de la mercantil Grupo Santacatalina Build New World, en tanto presentó en nombre de la misma solicitud de patente en nombre o como intermediación de la misma", añade el documento.

"DELITO DE ESTAFA"

El Gobierno de Aragón trasladó al Ministerio Fiscal el expediente de los contratos de mascarillas "defectuosas" realizado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el año 2020 para "el esclarecimiento de los hechos en cuanto a los mismos pudieran llegar a ser constitutivos de un delito de estafa", tipificado en el artículo 248 del Código Penal.

La cantidad reclamado en los juzgados asciende a más de 25.000 euros, tal y como anunció la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, el pasado 2 de abril de 2024, cuando indicó, asimismo, que el objetivo del actual Ejecutivo autonómico es completar la obligación legal de poner en conocimiento de la Fiscalía esta situación para que se practicasen las diligencias necesarias y se depurasen responsabilidades penales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La JEC responde a las dudas del PP sobre el voto por correo tras el 'caso Leire' y dice que sin denuncia no puede actuar

La JEC responde a las

El PP solicita la imputación del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías por "financiar" a Leire Díez

El PP solicita la imputación

IU deja aún en el aire el sentido de su voto a la ley de PSOE y Junts sobre la cesión de competencias migratorias

IU deja aún en el

Pablo Iglesias, a Junts tras tildar a Podemos de "catalanofobia": Con todo cariño, váyanse "un poquito a la mierda"

Pablo Iglesias, a Junts tras

Albares celebra que otros países se sumen a "la vía del reconocimiento" de Palestina que "abrió" España

Albares celebra que otros países
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ikea, condenada por aumentar la jornada de una trabajadora que pidió adaptarla para cuidar a una hija enferma: debe rectificar y pagarle 7.500 euros

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

DEPORTES

Pep Guardiola confiesa lo más

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”