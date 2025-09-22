Espana agencias

Un juzgado de Madrid envía a Peinado otra querella contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

Por Newsroom Infobae

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha enviado al juez Juan Carlos Peinado una querella de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo por presunto tráfico de influencias en el marco del rescate de Air Europa.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez Hermenegildo Barrera acuerda abrir diligencias previas e inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, del que es titular Peinado, para que decida si investiga o no los hechos denunciados por Manos Limpias.

El juez Barrera entiende que ante "la posible existencia de una infracción penal" lo pertinente es enviar las diligencias a Peinado, toda vez que consta que éste ya tiene sobre su mesa una querella de Vox contra Gómez e Hidalgo con un contenido que, a su juicio, es "sustancialmente idéntico" a la que le envía ahora.

El instructor adopta esta decisión después de que la Fiscalía le informara de que "los hechos son idénticos a los que han venido siendo tramitados" por Peinado, por lo que instó a Barrera a que se inhibiera al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

UNA QUERELLA "QUE SE SOLAPA CON LAS ANTERIORES"

En un escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público sostiene que "con independencia" de su posición en cuanto al fondo de la querella --que es de "inadmisión"-- lo principal es que "ya existe un juzgado conociendo de los mismos hechos", por lo que "debería derivarse" la querella a ese juzgado.

Con todo, el fiscal José Manuel San Baldomero --que también representa a la Fiscalía en la causa que dirige Peinado-- califica de "anómalo" que "una de las partes personadas e integradas en la acusación popular unificada" en el 'caso Begoña Gómez' --en referencia a Manos Limpias-- presente otra querella ante los juzgados madrileños.

A su juicio, la nueva querella "se solapa con otras anteriores, ayuda a la confusión y multiplica actuaciones más bien burocráticas o accesorias que desvían la atención de los hechos planteados en la causa principal".

LA AUDIENCIA DE MADRID DIJO A PEINADO QUE NO INVESTIGARA EL RESCATE

Al hilo, la Fiscalía recuerda que la propia Audiencia de Madrid ya fijó en octubre de 2024 y en mayo de 2025 que los hechos relativos a la actuación de la esposa de Pedro Sánchez y el rescate de Air Europa están "excluidos" del procedimiento que dirige el juez Peinado contra Begoña Gómez.

En este punto, el fiscal incide en que la Audiencia de Madrid determinó que los hechos relativos a Globalia quedaban "fuera de la investigación en tanto no se contara con hechos nuevos de signo incriminatorio y se motive por resolución judicial esa investigación".

