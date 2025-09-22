Podemos reafirma su rechazo a la ley de PSOE y Junts y tacha de "gilipollez" que Turull les acuse de "catalanofobia"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reafirmado el voto en contra su formación a la Ley de PSOE y Junts para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña que se debatirá este martes en el Congreso, al recriminar que el texto es "abiertamente racista" y legitima el "racismo institucional".

También ha descalificado las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que acusó a los morados de "catalanofobia" por su rechazo a la iniciativa, de ser una "auténtica gilipollez" por parte de "este personaje" al que se le debería caer "la cara de vergüenza".

En rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos, Fernández ha proclamado sobre la propuesta de ley que para "hacer políticas racistas no se podrá contar nunca con Podemos", dejando claro que su partido está dispuesto a tumbarla.

Además, ha asegurado que no han mantenido ninguna interlocución con el Gobierno sobre la posibilidad de que reconsideren su postura.

Los morados, junto con PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) suman 175 votos, justo la mitad de los 350 escaños que componen el hemiciclo. Si Podemos no cambia de postura, la iniciativa decaería aún en el caso de que recabara el apoyo los 175 de PSOE, Sumar y todos sus socios (incluidos Àgueda Micó, de Compromís, y el exministro José Luis Ábalos, ambos en el Mixto). Y es que el Reglamento del Congreso establece que si hay un triple empate, el texto se da por rechazado.

Además, está por ver si en el caso de Sumar hay o no fugas. El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, dijo en su día que no podía votar a favor de una propuesta que, a su juicio, provocaba que la agenda política sobre la migración gire a las posiciones de la "extrema derecha y el racismo".

LA INICIATIVA ASUME EL MARCO DE LA "EXTREMA DERECHA"

El dirigente de Podemos ha insistido en que la exposición de motivos de dicho proyecto normativo es de "extrema derecha" y que Podemos no va ser "cómplice" de la expansión del racismo, que es una de las principales amenazas de la sociedad actual.

Además, ha asegurado que las pretensiones de Podemos es que se cierren los Centro de Internamiento de Extranjeros, la derogación de la actual ley de extranjería, que se terminen con "redadas racistas" por parte de la Policía y que se regularice a migrantes irregulares que residen en España.

A partir de ahí, ha argumentado, se podrá hablar con su partido sobre la delegación de competencias de inmigración, al reivindicar que Podemos defiende las legítimas aspiraciones de autogobierno en esta comunidad autónoma y que su postura ha sido desde el principio avalar el derecho a decidir de Cataluña.

Por tanto, desde esa defensa de la "plurinacionalidad" ha tachado de "infame" que Junts manipule este debate competencial con el objetivo de avanzar en su "agenda racista" en su pugna con Aliança Catalana.

TURULL HA DICHO UNA "ESTUPIDEZ"

Finalmente, ha arremetido en un tono muy duro contra Turull por sus palabras "infames" y "estúpidas" en las que tacha a Podemos de anticatalinismo.

"Cuando nosotros fuimos a visitar a los políticos catalanes encarcelados por reclamar la independencia, fuimos el único partido político, insisto, que los fue a visitar. Que ahora que venga esta gente a llamarlos catalanófobos es absolutamente impresentable, vergonzoso y una gilipollez del señor Turull", ha zanjado.