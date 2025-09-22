Espana agencias

La Junta Electoral Central avala el DNI digital como medio de identificación para votar

Por Newsroom Infobae

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) como medio de identificación para poder ejercer el derecho a voto, con lo que podrá utilizarse ya en las próximas elecciones que se celebren.

El organismo arbitral ha dado su autorización al uso de esta versión del DNI en un acuerdo, recogido por Europa Press, con el que da respuesta a la consulta realizada por la directora general de Política Interior, Carmen López García.

La JEC establece que es válido utilizarlo por tratarse de un "documento oficial" que incluye la fotografía del votante conforme establece el artículo 85.1 Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Por eso, pide que se haga constar este criterio en los Manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones que se celebren.

Por lo pronto, las únicas con fecha anunciada son las elecciones autonómicas en Castilla y León con lo que la previsión es que esos sean los primeros comicios en los que pueda votarse con el DNI digital.

