Espana agencias

Feijóo exige al Gobierno asumir responsabilidades por fallo en pulseras antimaltrato: "Es el culmen de la incompetencia"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que los fallos en las pulseras antimaltrato son el "culmen de la incompetencia" porque se puso "en riesgo" la vida de mujeres maltratadas. Por eso, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a asumir responsabilidades.

El PP ya ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha anunciado que llevará al Congreso la próxima semana una moción para forzar su reprobación. Además, el Grupo Popular ha organizado una sesión monográfica en el Senado este martes sobre la violencia contra las mujeres, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que llevará también el "escándalo" de los fallos en las pulseras antimaltrato, según ha avanzado la formación.

Feijóo ha subrayado que "poner en riesgo la vida de las mujeres maltratadas no es una negligencia cualquiera" sino que "es el culmen de la incompetencia". "Y por eso se han de asumir responsabilidades. Recordemos que hay un Ministerio solo para esto", ha indicado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

GAMARRA: "ES LUNES Y LA MINISTRA AÚN NO HA DIMITIDO"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha indicado que "pese a los avisos, los fallos seguían este año sin que el Gobierno moviera ni un dedo".

"¿A qué esperaban para proteger a las mujeres maltratadas? No son casos puntales, ministra, es la ineptitud de un Gobierno al que solo preocupa su supervivencia. Es lunes y aún no ha dimitido", ha aseverado en la misma red social.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha indicado que el Gobierno "lo sabía" y estaban "advertidos" pero "les dio igual" y "no hicieron nada". A su entender, "han desprotegido a las mujeres víctimas de violencia de género y han beneficiado a sus maltratadores".

"Y cuatro días después de estallar el escándalo no solo no ha dimitido nadie sino que Sánchez sigue mudo. Este Gobierno está inhabilitado para volver a dar lecciones de feminismo", ha afirmado Tellado en 'X'.

Tanto Gamarra como Tellado se han hecho eco de la información de 'El Español' acerca de que el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial advirtió a Igualdad a principios de año de que los fallos en las pulseras antimaltratadores persistían.

BENDODO: "LO SUPIERON Y LO TAPARON"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recalcado que "el escándalo de las pulseras antimaltrato va en aumento". "Quedan muchas explicaciones del Gobierno pero hay una certeza: lo supieron y lo taparon", ha apostillado.

De la misma manera, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha indicado en una entrevista en esRadio que "el Gobierno, en vez de proteger a las mujeres, ni siquiera las advirtió".

Además, ha criticado al Gobierno que invierta hasta 12 millones de euros en campañas publicitarias como 'Por huevos', "que no sirven para nada", en vez de velar por la seguridad de las mujeres maltratadas. "Lo que ha ocurrido con los errores de las pulseras es insoportable", ha resaltado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La JEC responde a las dudas del PP sobre el voto por correo tras el 'caso Leire' y dice que sin denuncia no puede actuar

La JEC responde a las

El PP solicita la imputación del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías por "financiar" a Leire Díez

El PP solicita la imputación

IU deja aún en el aire el sentido de su voto a la ley de PSOE y Junts sobre la cesión de competencias migratorias

IU deja aún en el

Pablo Iglesias, a Junts tras tildar a Podemos de "catalanofobia": Con todo cariño, váyanse "un poquito a la mierda"

Pablo Iglesias, a Junts tras

Albares celebra que otros países se sumen a "la vía del reconocimiento" de Palestina que "abrió" España

Albares celebra que otros países
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ikea, condenada por aumentar la jornada de una trabajadora que pidió adaptarla para cuidar a una hija enferma: debe rectificar y pagarle 7.500 euros

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

DEPORTES

Pep Guardiola confiesa lo más

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”