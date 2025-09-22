Espana agencias

El TC rechaza el recurso de Cerdán contra su entrada en prisión por falta de especial trascendencia constitucional

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, por unanimidad, inadmitir el recurso de amparo presentado por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su entrada en prisión provisional por la presunta trama del 'caso Koldo' relativa al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, por falta de especial trascendencia constitucional, según ha comunicado este lunes la corte de garantías.

En su recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, Cerdán denunció una vulneración de sus derechos fundamentales al considerar que ha tenido "en todo momento un comportamiento ejemplar" con la Justicia.

Cerdán ingresó el pasado 30 de junio en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El Supremo motivó la decisión en que cree que existe riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de que mueva posibles fondos ocultos.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía pide al TS que absuelva a García Ortiz del delito de revelación de secretos contra el novio de Ayuso

La Fiscalía pide al TS

Felipe González señala a Netanyahu como "principal impulsor de antisemitismo" por la "limpieza étnica" en Gaza

Felipe González señala a Netanyahu

El PSOE defiende que 20.000 mujeres han portado pulseras antimaltrato y "ninguna ha fallecido" y denuncia mentiras de PP

El PSOE defiende que 20.000

El alcalde de Ourense declara como investigado por un supuesto desvío de fondos públicos a su televisión privada

El alcalde de Ourense declara

La jueza investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por presunto espionaje con Pegasus

La jueza investigará a dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid pone a

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

ECONOMÍA

La razón por la que

La razón por la que deberías hacer testamento aunque no tengas vivienda ni propiedades para dejar en herencia

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ikea, condenada por aumentar la jornada de una trabajadora que pidió adaptarla para cuidar a una hija enferma: debe rectificar y pagarle 7.500 euros

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

DEPORTES

Chus Mateo, nuevo seleccionador de

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1