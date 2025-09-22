Espana agencias

El PSOE defiende que Igualdad está dando explicaciones oportunas sobre las pulseras e insiste en que funcionan

Por Newsroom Infobae

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido la actuación del Ministerio de Igualdad ante las críticas por los fallos en los datos de las pulseras antimaltrato y considera que la titular Ana Redondo ha dado "las explicaciones oportunas", al tiempo que ha insistido en que este sistema funciona.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal en la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha exigido al Partido Popular que "deje de utilizar esto como arma electoral" al tiempo que le ha acusado de legislar en contra de las mujeres en sus acuerdos con Vox.

"La ministra está dando las explicaciones oportunas y ha dicho que se está mirando y trabajando el tema. Ha salido la empresa, ha salido de la Fiscalía a aclarar algunos asuntos y yo creo que en los próximos días también conoceremos más detalles", ha afirmado.

Justifica además que Redondo todavía no haya comparecido para dar explicaciones sobre este asunto porque saltó a la actualidad la semana pasada y "no se ha dado el caso", ha apuntado. No obstante no se ha cerrado a que se produzca: "Lo veremos", ha indicado.

MIGRACIÓN DE DATOS

La portavoz socialista ha hecho estas declaraciones después de que la Fiscalía advirtiese en su memoria anual de fallos en el traspaso de datos registrados en las pulseras, que han impedido justificar posibles quebrantamientos de orden de alejamiento en procedimientos judiciales.

En ese sentido Mínguez ha acotado el problema a "un traspaso en la migración de datos durante un periodo de tiempo" que no ha concretado aunque ha asegurado que "cuando se tengan los datos se darán". Además ha señalado que "si se tiene que mejorar el sistema, se analizará y se mejorará".

En todo caso, ha insistido en que "las pulseras son útiles" y "funcionan". "Los dispositivos no fallan", ha indicado a continuación, asegurando que ninguna mujer ha fallecido mientras portaba este sistema de vigilancia.

EL PP "DA ESPERANZAS" A LOS AGRESORES

Por el contrario, ha cargado duramente contra el PP y Vox a quienes ha acusado de dar "altavoz y esperanzas a los agresores" al señalar que las pulseras no funcionan. "No matan las pulseras lo que mata es negar la violencia de género", ha lanzado.

En ese sentido ha criticado los pactos entre PP y Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos que evitan el término violencia de género y se refieren a ella como "violencia intrafamiliar". A su juicio, suprimir concejalías y consejerías de Igualdad o unirlas a otras áreas "silencia a las mujeres", que necesitan, defiende, "recursos, ayudas y acompañamiento".

"Lo que no necesitan es miedo o discursos que empoderen a los agresores", ha seguido la portavoz del PSOE, que admite que en la reunión de la Ejecutiva han abordado este asunto, pero solo por la "utilización del discurso que va a hacer el PP", basado en "bulos y mentiras".

La portavoz asegura que no restan importancia a un tema que "no es menor" aunque ha pedido dar datos y cifras correctos al abordarlo para no trasladar "miedo" a las víctimas. "Es lo peor que podríamos hacer como sociedad", ha advertido.

