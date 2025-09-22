Espana agencias

El PSOE defiende que 20.000 mujeres han portado pulseras antimaltrato y "ninguna ha fallecido" y denuncia mentiras de PP

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido la eficacia del sistema de pulseras para maltratadores asegurando que ninguna mujer ha fallecido mientras portaba este sistema, ante las críticas por fallos señaladas por la Fiscalía.

"Hay 20.000 mujeres que han pasado por las pulseras, ni una sola ha fallecido con la pulsera puesta, a pesar de que hemos visto otra vez manipulaciones y mentiras del Partido Popular", ha indicado este lunes en declaraciones a los medios a la entrada de la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La también delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha salido al paso de los presuntos fallos en la migración de los datos grabados por estas pulseras que han impedido probar incumplimientos del régimen de alejamiento de condenados por violencia machista.

Bernabé ha defendido "la validez y el buen funcionamiento" de las mismas, recalcando que en este momento hay 4.800 en funcionamiento mientras hace solo unos años había menos de 2.000. "Eso es fruto de su efectividad", ha apuntado.

No obstante, al ser interrogada por las críticas que lanzan los responsables del sistema Cometa --a cargo del funcionamiento de los dispositivos-- que indican que los fallos persisten, Bernabé afirma que el Gobierno "va a seguir trabajando para ofrecer el mejor sistema a las mujeres maltratadas".

Sin embargo insiste en las críticas al PP, al que acusa de "jugar con la mentira" y ahondar en el dolor de las víctimas de violencia machista. En ese sentido ha reprochado las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que pidió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y criticó la calidad de las pulseras al señalar que las habían comprado "en Aliexpress".

