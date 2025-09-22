Espana agencias

Albares celebra que otros países se sumen a "la vía del reconocimiento" de Palestina que "abrió" España

Por Newsroom Infobae

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, se ha congratulado de que países como Reino Unido, Canadá o Francia hayan "dado el paso ahora" reconociendo al Estado de Palestina, después de que España "abriera la vía" hace más de un año.

"España abrió la vía al reconocimiento del Estado de Palestina para muchos otros que dan el paso ahora. Lo celebramos", ha expresado el jefe de la diplomacia española en un mensaje en la red social X, después de que Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y por último Francia se hayan sumado al reconocimiento del Estado palestino.

Albares ha sostenido que "la paz definitiva" en Oriente Medio "pasa por la solución de dos Estados", uno de Palestina "viable" que conviva "con el Estado de Israel en paz y seguridad".

Las declaraciones del ministro de Exteriores tienen lugar poco antes de que dé comienzo en Nueva York la 80º Asamblea General de la ONU, a la que acuden el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI, que será quien intervenga en nombre de España ante Naciones Unidas.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO VIAJA A LA ONU CON EL REY

Sánchez viaja a Nueva York con una agenda que estará marcada principalmente por la guerra de Gaza y la defensa de una solución de dos estados y también por la reivindicación del multilateralismo y las respuestas progresistas frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional en estos momentos.

El plato fuerte en la agenda del presidente del Gobierno tiene lugar este lunes, con una doble cita en la que ofrecerá por un lado su particular visión del mundo actual y por otro su apuesta decidida por una solución de dos estados para resolver el conflicto de Oriente Próximo.

El presidente del Gobierno quiere aprovechar esta ocasión, según han explicado fuentes gubernamentales, para reivindicar el orden basado en reglas y las respuestas progresistas ante los grandes desafíos actuales que está brindando España. Será, según adelantan desde Moncloa, un discurso muy político.

