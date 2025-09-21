Espana agencias

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 21 sep (EFECOM).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "golpear" a 12 millones de trabajadores "saldrá caro" a PP, Vox y Junts.

Así lo ha manifestado Díaz en una entrevista publicada este domingo en El País después de que los tres partidos tumbaran el pasado 10 de septiembre en el Parlamento el proyecto de ley para reducirla a 37 horas y media la jornada laboral.

"Había fuerzas políticas que sabían que esa norma era buena para el país pero por motivos partidistas sacrificaron a los trabajadores. La foto del pasado miércoles era la de un PP que no festejó la derrota de esta ministra y del Gobierno de España", ha afirmado.

La ministra de Trabajo se ha mostrado convencida de que su propuesta terminará siendo ley ya que, según ha afirmado, confía en alcanzar un acuerdo con Junts.

"Ellos mismos, a pesar de que haya sido un debate confrontativo, abrieron la puerta en la réplica a seguir dialogando y yo recogí el guante", ha aseverado antes de añadir que retomará las negociaciones en cuanto los sindicatos y los actores de este país digan "adelante".

Preguntada sobre si la parte socialista del Gobierno no se implicó tanto, ha comentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "firme convencido" de la necesidad de trabajar menos y trabajar mejor.

Según ha aseverado, el Ejecutivo debe "meterle mano ya a los ingentes márgenes empresariales" y ha subrayado que España es la economía de la OCDE que más crece y que los beneficios son "obscenos" por lo que el momento de reducir la jornada laboral y "avanzar democráticamente" es ahora. EFECOM

