Espana agencias

Turull (Junts) reprocha a Illa un "seguidismo de Madrid que empobrece a Cataluña"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, un "seguidismo de Madrid que empobrece Cataluña".

En una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press, ha pedido que se discuta en Madrid el techo de gasto y que se "dé un golpe sobre la mesa con Rodalies".

"Illa encarna la ocupación del poder por el poder, es el president con menos personalidad política", ha criticado.

Ha defendido el "espíritu del acuerdo de Bruselas", que constata que el Parlament es quien está legitimado para hablar del pueblo de Cataluña, dice.

"Debemos saber qué discurso vale: si el de Suiza, que reconoce que hay un conflicto político entre Cataluña y el Estado; o el de Illa, que lo niega y dice que el conflicto está dentro de Cataluña", ha resumido.

Sobre los Presupuestos catalanes, considera que "el Govern no tiene ningún interés" en acordarlos con Junts y ha lamentado que pacte con los Comuns para no bajar ningún impuesto, dice.

"NO ENTRAREMOS EN UNA COMPETICIÓN DE GRITAR"

Preguntado por las últimas encuestas y el posible ascenso de AC, ha respondido que su partido no entrará en "una competición de gritar y de avivar el fuego" y que se seguirán centrando en proponer soluciones.

Al preguntársele si Junts participaría un cordón sanitario contra Aliança Catalana en las elecciones municipales, ha respondido que "el único cordón sanitario lo ha sufrido Junts, empezando por Barcelona", y que hablarán de pactos "la mañana siguiente de las elecciones", pero que hay que respetar los derechos humanos y ser un partido absolutamente democrático.

También se ha referido al debate sobre el candidato de Junts para la Alcaldía de Barcelona y ha explicado que las gestiones "requieren de discreción", pero que cuentan con gente muy buena para dar el paso.

Sobre la decisión de Jaume Giró de dejar la dirección del partido y su escaño del Parlament, ha dicho: "No entiendo ni comparto sus motivos, ni en el fondo ni la forma, pero debemos respetarlo".

SÁNCHEZ Y PUIGDEMONT

Sobre una reunión entre el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que "si Sánchez debe esperar, para reunirse con Puigdemont, a que le deje Llarena o Marchena, esa reunión no se producirá nunca".

"Siempre hemos hablado de amnistía política, que es el reconocimiento de tu interlocutor", ha añadido.

En cuanto a que esa reunión pueda acercar posturas, ha afirmado: "No buscamos una fotografía. Lo que creíamos en su momento es que podía ser bueno, pero que quizá ya es tarde, que los dos liderazgos de los dos proyectos que han hecho una apuesta muy arriesgada tuvieran una conversación larga, honesta y sincera".

"No se ha producido y ahora ya es tarde, es así de claro. [En el Gobierno] Están muy acomplejados por lo que se pueda decir en según qué zonas del Estado", según Turull.

LA DIADA Y EL CATALÁN

"No voy a entrar en los números", ha contestado sobre la asistencia a la manifestación de la Diada, y ha defendido que el movimiento independentista sigue siendo el que es capaz de movilizar a más gente de forma sostenida en el tiempo.

Turull ha criticado que el Govern "no predica con el ejemplo" respecto al catalán, tras la sentencia del TSJC sobre el catalán en las escuelas, y ha pedido autoexigencia al ejecutivo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno intenta evitar un nuevo choque con Junts ante la inminente caída de la cesión de la inmigración

El Gobierno intenta evitar un

Armengol rechaza pedir al Supremo que aclare si se investiga a diputados sin contar con suplicatorio

Armengol rechaza pedir al Supremo

El PSOE propone homenajear en el Congreso a la UME por su labor en la lucha contra los incendios forestales

El PSOE propone homenajear en

Ayuso carga contra la "mala gestión" y "muy poco feminismo" del Gobierno tras los fallos en las pulseras antimaltrato

Ayuso carga contra la "mala

La jueza retoma la causa contra el excapellán del colegio Highlands de Madrid investigado por presuntos abusos

Una magistrada decide avanzar en el expediente judicial sobre el sacerdote apartado, después de que víctimas y familiares hayan confirmado sus testimonios y se conocieran detalles de las acusaciones de índole sexual durante el curso pasado según el sumario policial

La jueza retoma la causa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inspección de trabajo sanciona a

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno