Sánchez asegura que Reino Unido, Canadá y Australia "no serán los últimos" países en reconocer el Estado palestino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que Reino Unido, Canadá y Australia "no serán los últimos" países en reconocer el Estado palestino, y ha recordado que España fue la primera en hacerlo.

"Fuimos los primeros. Reino Unido, Canadá y Australia no serán los últimos. Juntos, por la implementación de dos Estados en los que israelíes y palestinos puedan convivir en paz", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, hayan anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

