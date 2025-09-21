Espana agencias

Maíllo (IU) advierte que la "matanza indiscriminada de civiles indefensos" en Gaza ya sucedió en España en 1936

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este domingo, en el marco de su participación en la II Marcha Columna de los 8.000 en Fuente del Arco (Badajoz), que la "matanza indiscriminada de civiles indefensos" que hoy sucede en Gaza ya ocurrió en España en el año 1936.

"Vivimos un momento donde asistimos a un genocidio televisado", ha lamentado Maíllo en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, señalando, a renglón seguido, que pese a que "en el año 1936 no fue televisado" en las "conciencias de la memoria de las generaciones" sí se ha mantenido "el recuerdo de una población que fue asesinada".

Finalizados los 9,5 kilómetros de recorrido de la referida marcha, durante los cuales alrededor de mil personas, según cifras de la organización, han realizado una etapa del considerado primer gran éxodo civil tras el golpe de Estado franquista en 1936, Maíllo ha defendido los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición frente a los intentos de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la región.

"Sabemos que la derecha y la extrema derecha quieren recuperar un relato falsario de la historia de nuestro país", ha insistido el coordinador general llamando a seguir defendiendo como "grandes debates democráticos" la memoria, el feminismo o la crisis climática.

A este respecto, la coordinadora de Izquierda Unida Extremadura, Nerea Fernández, ha recordado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica costó muchos años conseguirla, a la par que ha abogado por "mejorarla" en pro de que la región "siga recordando".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno afea a la Xunta crear un centro de menores migrantes: "Galicia está muy por debajo de los niveles de España"

El Gobierno afea a la

Sánchez acusa a la derecha y la ultraderecha de "hipocresía" y de atacar la libertad de expresión

Sánchez acusa a la derecha

El PP afirma que la respuesta del Gobierno ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser "el silencio"

El PP afirma que la

Sánchez afirma que renovará la financiación autonómica en esta legislatura: "Ya toca"

Sánchez afirma que renovará la

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte que “ya toca”

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

ECONOMÍA

Cinco años de la Ley

Cinco años de la Ley del Teletrabajo: el modelo híbrido se consolida y más de tres millones de personas trabajan a distancia en España

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Carlos Sainz sube al podio

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado