La Xunta no ve "alternativa" al centro único de menores migrantes y lo vincula a una "imposición" del Gobierno

La Xunta de Galicia insiste en que el centro que albergará a menores migrantes trasladados desde Canarias, Ceuta y Melilla es una "consecuencia de imposiciones" del Gobierno, en referencia a la reubicación planificada. Además, acusa a las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "acabar provocando" ataques como el sufrido el sábado en el futuro centro de Monforte de Lemos (Lugo).

Esta es la respuesta, contenida en un comunicado, a declaraciones del secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, en una entrevista concedida a 'Cadena SER' este domingo --grabada horas antes del ataque--. El representante del Gobierno criticó en ella la creación de este centro y apuntó que Galicia "está muy por debajo de los niveles migratorios del resto de España".

Por su parte, la Consellería de Política Social da la versión contraria al Ejecutivo central. "El sistema autonómico de protección de la infancia y adolescencia tiene sobreocupación, por lo que es totalmente falso que Galicia tenga plazas disponibles para responder a la imposición del Gobierno central que quiere enviar a la comunidad 317 menores extranjeros", replica.

De este modo, asegura que "no tiene otra alternativa" a la habilitación de edificios específicos como el de Monforte, lo que perfila como una "consecuencia de una imposición orquestada por el Gobierno". En contraposición, defiende el sistema de protección gallego como un "modelo de éxito".

ATAQUE AL FUTURO CENTRO

El futuro centro de la Xunta en Monforte sufrió durante la madrugada del sábado un ataque con artefactos explosivos, que destrozó el comedor --donde se produjo un incendio-- y el resto del edificio quedó afectado por el humo.

El Gobierno gallego, que traslada su condena el ataque, acusa a las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "poner en riesgo" al sistema de protección gallego y ser quien "acaba provocando" este tipo de situaciones violentas.