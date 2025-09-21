Espana agencias

Illa responde a las críticas de Aznar a Sánchez: "Lo que es terminal es el aznarismo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a las críticas del expresidente del Gobierno José María Aznar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Lo que es terminal es el aznarismo, es terminal y es perjudicial. Dejaste los servicios públicos a ras de suelo", ha criticado.

Lo ha dicho en su intervención en la Festa de la Rosa, celebrada anualmente por el PSC en Gavà (Barcelona), con la presencia de Pedro Sánchez y en la que también han intervenido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, a la que también ha asistido el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, y que ha reunido a unas 15.000 personas, según el PSC.

Illa también ha acusado a Aznar de amenazar con cárcel a los socialistas: "Tienes a algunos exministros tú en la cárcel, bastantes, como para que te pongas a dar lecciones. No sabes a quién tienes enfrente", ha subrayado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña llega al Pleno del Congreso, con Podemos decidida a frenarla

La ley para delegar competencias

El Congreso ha gastado 8,4 millones de euros en viajes nacionales de diputados en dos años de legislatura

El Congreso ha gastado 8,4

BNG pide explicaciones por el fallo en pulseras antimaltrato y ve "deficiencias" en el sistema de protección gallego

BNG pide explicaciones por el

Sánchez viaja a la ONU con Gaza y la defensa de un orden basado en reglas como ejes centrales de su agenda

Sánchez viaja a la ONU

Turull (Junts) reprocha a Illa un "seguidismo de Madrid que empobrece a Cataluña"

Turull (Junts) reprocha a Illa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía pide la absolución

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

DEPORTES

Gala Balón de Oro: cuándo

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año