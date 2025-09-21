Illa responde a las críticas de Aznar a Sánchez: "Lo que es terminal es el aznarismo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a las críticas del expresidente del Gobierno José María Aznar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Lo que es terminal es el aznarismo, es terminal y es perjudicial. Dejaste los servicios públicos a ras de suelo", ha criticado.

Lo ha dicho en su intervención en la Festa de la Rosa, celebrada anualmente por el PSC en Gavà (Barcelona), con la presencia de Pedro Sánchez y en la que también han intervenido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, a la que también ha asistido el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, y que ha reunido a unas 15.000 personas, según el PSC.

Illa también ha acusado a Aznar de amenazar con cárcel a los socialistas: "Tienes a algunos exministros tú en la cárcel, bastantes, como para que te pongas a dar lecciones. No sabes a quién tienes enfrente", ha subrayado.

