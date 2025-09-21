Espana agencias

El PSOE propone homenajear en el Congreso a la UME por su labor en la lucha contra los incendios forestales

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE ha registrado una iniciativa para que el Congreso exprese "su más profundo agradecimiento" a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los miembros de las Fuerzas Armadas y el resto de efectivos que trabajaron en la lucha contra los incendios forestales del verano, que arrasaron cerca de 400.000 hectáreas.

En una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, el PSOE destaca el esfuerzo de los más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la lucha contra el fuego, que realizaron multitud de labores como quemas de urgencia, ataque directo al fuego y protección de poblaciones e infraestructuras, entre otras, con más de 2.000 medios de todo tipo y una estrecha cooperación entre la Armada y los ejércitos.

La UME participó en 48 intervenciones en nueve comunidades autónomas. Los días más complicados fueron el 14, 15 y 16 de agosto, cuando estuvieron desplegados hasta en 14 incendios de forma simultánea. No obstante, hubo intervenciones cerca de 15 días seguidos.

"La UME, el Ejército de Tierra, la Infantería de Marina y el Ejército del Aire han estado volcados, desde el primer día, en la lucha contra los incendios, siendo necesario destacar el trabajo conjunto realizado entre las administraciones", justifica el PSOE en su texto, recogido por Europa Press.

Así, plantea agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los efectivos, bomberos forestales, agentes medioambientales, tripulaciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de protección civil, de emergencias, voluntarios, funcionarios y a todo el personal al servicio de todas las instituciones que participaron en la extinción de los incendios.

Destacan "la intervención, compromiso y profesionalidad" de la UME como "ejemplo de la gran capacidad, entrega y esfuerzo" de las Fuerzas Armadas ante cualquier situación o dificultad que pueda presentarse.

Por otro lado, el PSOE reclama mantener "el elevado grado de preparación, profesionalidad, capacidad de acción y respuesta que caracteriza" a la UME, sobre todo la formación y capacitación continua de los militares, y divulgar el origen, misión y labor diaria que realiza la UME, aprovechando que el 7 de octubre se celebrará el 20º de su creación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Turull (Junts) reprocha a Illa un "seguidismo de Madrid que empobrece a Cataluña"

Turull (Junts) reprocha a Illa

El Gobierno intenta evitar un nuevo choque con Junts ante la inminente caída de la cesión de la inmigración

El Gobierno intenta evitar un

Armengol rechaza pedir al Supremo que aclare si se investiga a diputados sin contar con suplicatorio

Armengol rechaza pedir al Supremo

Ayuso carga contra la "mala gestión" y "muy poco feminismo" del Gobierno tras los fallos en las pulseras antimaltrato

Ayuso carga contra la "mala

La jueza retoma la causa contra el excapellán del colegio Highlands de Madrid investigado por presuntos abusos

Una magistrada decide avanzar en el expediente judicial sobre el sacerdote apartado, después de que víctimas y familiares hayan confirmado sus testimonios y se conocieran detalles de las acusaciones de índole sexual durante el curso pasado según el sumario policial

La jueza retoma la causa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inspección de trabajo sanciona a

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno