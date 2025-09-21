Espana agencias

El PP afirma que la respuesta del Gobierno ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser "el silencio"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha manifestado este domingo que la respuesta del Gobierno central ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser el "silencio", sino que tiene que poner soluciones para la protección de las mujeres.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Bravo ha afirmado que esta situación de pulseras antimaltrato es una muestra más de que en España hay un "Gobierno inoperante, paralizado, que no actúa, que no gestiona y sobre todo que está absorto en sus problemas de corrupción".

"Y mientras tanto, los españoles estamos cada vez peor", ha dicho Bravo, quien ha indicado que hay aproximadamente 5.000 mujeres que se pueden ver afectadas por esta situación de los fallos en las pulseras antimaltrato.

"Además de exigir responsabilidades, también debemos exigir respuestas y soluciones, porque estas mujeres están en una situación de inseguridad e incertidumbre ante su día a día", ha dicho Bravo.

Ha indicado que el PP en el Senado ha preparado una conferencia esta semana para que participen consejeros de comunidades y el Ministerio de Igualdad, "si lo considera", para analizar la situación de las pulseras y, sobre todo, "cuáles son las soluciones para recuperar la tranquilidad para estas mujeres".

Según Bravo, estamos ante un Gobierno central que se "autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas", como ocurrió con la Ley de 'sí es sí' y ahora con el caso de las pulseras antimaltrato.

Ante este panorama, ha indicado que, decida cuando decida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar elecciones, ya "queda un día menos" para la llegada del PP al Ejecutivo nacional y se pongan sus propuestas encima de la mesa.

GAZA

De otro lado, sobre la situación de Gaza, ha indicado que lo que está ocurriendo hay "que pararlo, eso nadie lo puede discutir". "Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo", ha señalado.

Respecto al reconocimiento del Estado palestino por parte de algunos países, ha dicho que "está bien hacer la declaración del Estado, pero lo principal es que ya hay una postura que es el reconocimiento y la existencia de los dos Estados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez acusa a la derecha y la ultraderecha de "hipocresía" y de atacar la libertad de expresión

Sánchez acusa a la derecha

Sánchez afirma que renovará la financiación autonómica en esta legislatura: "Ya toca"

Sánchez afirma que renovará la

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts"

Infobae

La ley del teletrabajo cumple 5 años con resistencias, pero con el modelo híbrido asentado

Infobae

Temas del día de EFE Economía del domingo 21 de septiembre de 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos dos ocupantes de la

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

ECONOMÍA

Los permisos por fallecimiento: el

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

DEPORTES

Quién es Manor Solomon, el

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio