El Congreso ha gastado 8,4 millones de euros en viajes nacionales de diputados en dos años de legislatura

El Congreso lleva gastados más de 8,4 millones de euros en sufragar desplazamientos de diputados por el territorio nacional desde el inicio de la legislatura, lo que supone una media de 24.000 euros por parlamentario.

En concreto, según los datos consultados por Europa Press, hasta el pasado 1 de julio la facturación total por viajes nacionales ascendió 8.405.950,27 euros, a los que habrá que añadir el coste de los dos Plenos extraordinarios que la Cámara Baja celebró durante el pasado mes de julio.

De esta cifra total, 5.521.249,8 euros se usaron para pagar viajes de sus señorías entre Madrid y sus respectivas circunscripciones, los conocidos como desplazamientos para la 'actividad parlamentaria'.

A ello se suman los 1.619.533,95 euros invertidos en viajes para acudir a actos políticos --con autorización de sus respectivos grupos-- y otros 13.219,96 para viajes oficiales.

En total, representan 7.154.053,71 euros, que es el coste que incluye los billetes de avión, tren y autobús, así como la indemnización por kilometraje en vehículo privado.

Pero a esa cantidad hay que añadir los 1.251.896,56 euros a los que el Congreso ha tenido que hacer frente en concepto de gastos de gestión, cancelaciones y cambios de billetes.

