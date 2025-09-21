El BNG pide a Rueda que "no deshumanice" a menores migrantes y condena el "ataque fascista" al futuro centro de Monforte

La responsable de Infancia del BNG, Ariadna Fernández, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "no deshumanice" y deje de utilizar a los menores migrantes como "arma en su contienda política" con el Gobierno central.

Así lo ha hecho este domingo durante la concentración convocada en Monforte tras el acto vandálico contra el futuro centro de acogida de menores migrantes en el municipio lucense.

"Le pedimos a Rueda que abandone los discursos de odio reiterados, que abandone las palabras como 'guetos', 'menas' y todo lo que implique oponerse a la llegada de estos niños", ha apuntado Fernández, al tiempo que ha incidido en que estos niños "están solos" y buscan un "futuro mejor, al igual que los gallegos en otro tiempo y merecen ser acogidos".

A renglón seguido, ha pedido a la Xunta que "no utilice" a los menores que están solos y necesitan ayuda en sus "contiendas políticas" con el Gobierno central. "Que no deshumanice y actúe con decencia, dignidad y responsabilidad, que parece que es lo que falta en el Gobierno gallego", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el sistema ordinario de protección de la Xunta está "infrafinanciado, infradotado y con necesidades que no se cubren desde hace muchos años y que la Xunta conoce perfectamente", por ello ha pedido al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda que "refuerce" el sistema de acogimiento.

"Estaremos siempre acompañado a todos aquellos que se concentre y que se manifiesten por la igualdad, por los derechos humanos. Si tenemos que solicitar que se cumplan los derechos humanos mal vamos", ha sentenciado.

Por su parte, el diputado del BNG Iago Suárez ha calificado la concentración como una "convocatoria histórica" como primera respuesta del pueblo gallego contra uno de los "ataques fascistas más significativos que tuvo Galicia probablemente en los últimos tiempos".

"Las comarcas del Sur de Lugo darán respuesta las veces que haga falta para parar el odio, el fascismo y el racismo porque el pueblo gallego es un pueblo acogedor y va a hacer todo lo posible porque seamos una tierra libre de odio y de fascismo", ha concluido Suárez.