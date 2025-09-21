Espana agencias

El BNG pide a Rueda que "no deshumanice" a menores migrantes y condena el "ataque fascista" al futuro centro de Monforte

Por Newsroom Infobae

Guardar

La responsable de Infancia del BNG, Ariadna Fernández, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "no deshumanice" y deje de utilizar a los menores migrantes como "arma en su contienda política" con el Gobierno central.

Así lo ha hecho este domingo durante la concentración convocada en Monforte tras el acto vandálico contra el futuro centro de acogida de menores migrantes en el municipio lucense.

"Le pedimos a Rueda que abandone los discursos de odio reiterados, que abandone las palabras como 'guetos', 'menas' y todo lo que implique oponerse a la llegada de estos niños", ha apuntado Fernández, al tiempo que ha incidido en que estos niños "están solos" y buscan un "futuro mejor, al igual que los gallegos en otro tiempo y merecen ser acogidos".

A renglón seguido, ha pedido a la Xunta que "no utilice" a los menores que están solos y necesitan ayuda en sus "contiendas políticas" con el Gobierno central. "Que no deshumanice y actúe con decencia, dignidad y responsabilidad, que parece que es lo que falta en el Gobierno gallego", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el sistema ordinario de protección de la Xunta está "infrafinanciado, infradotado y con necesidades que no se cubren desde hace muchos años y que la Xunta conoce perfectamente", por ello ha pedido al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda que "refuerce" el sistema de acogimiento.

"Estaremos siempre acompañado a todos aquellos que se concentre y que se manifiesten por la igualdad, por los derechos humanos. Si tenemos que solicitar que se cumplan los derechos humanos mal vamos", ha sentenciado.

Por su parte, el diputado del BNG Iago Suárez ha calificado la concentración como una "convocatoria histórica" como primera respuesta del pueblo gallego contra uno de los "ataques fascistas más significativos que tuvo Galicia probablemente en los últimos tiempos".

"Las comarcas del Sur de Lugo darán respuesta las veces que haga falta para parar el odio, el fascismo y el racismo porque el pueblo gallego es un pueblo acogedor y va a hacer todo lo posible porque seamos una tierra libre de odio y de fascismo", ha concluido Suárez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez acusa a la derecha y la ultraderecha de "hipocresía" y de atacar la libertad de expresión

Sánchez acusa a la derecha

El PP afirma que la respuesta del Gobierno ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser "el silencio"

El PP afirma que la

Sánchez afirma que renovará la financiación autonómica en esta legislatura: "Ya toca"

Sánchez afirma que renovará la

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts"

Infobae

La ley del teletrabajo cumple 5 años con resistencias, pero con el modelo híbrido asentado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos dos ocupantes de la

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

ECONOMÍA

Los permisos por fallecimiento: el

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

DEPORTES

Quién es Manor Solomon, el

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio