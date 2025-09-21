Espana agencias

BNG pide explicaciones por el fallo en pulseras antimaltrato y ve "deficiencias" en el sistema de protección gallego

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido "explicaciones" al Gobierno central en relación a un fallo en las pulseras antimaltrato, al mismo tiempo que ha criticado "deficiencias importantes" en relación al sistema de protección gallego.

Preguntada por el error técnico de estos dispositivos en una entrevista en 'Radio Galega' recogida por Europa Press, la líder de la oposición en Galicia ha llamado a la "máxima cautela" sobre esta tema y ha demandado al Estado "todos los medios y todos los recursos" para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. "El Gobierno tiene que dar explicaciones", ha añadido, en alusión al fallo mencionado.

Asimismo, en referencia a Galicia, ha recogido "deficiencias importantes" en "todo" lo vinculado con el sistema de protección autonómico.

En este contexto, ha recordado que el BNG reclama a la Xunta que se dedique un 1% del presupuesto a políticas de violencia de género. "Pero siempre tuvimos en contra a un gobierno del Partido Popular que se niega a tener más recursos para proteger a las mujeres ante un tema tan grave", ha contrastado.

PRÓXIMO PLENO: GENOCIDIO EN GAZA E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

Durante la entrevista, ha recordado las iniciativas que esta semana llevará al pleno en el Parlamento de Galicia. Por una parte, ha presentado una proposición no de ley para pedir el posicionamiento de los grupos, con la que insistirán al PP para que atribuya a la ofensiva israelí en Gaza el término 'genocidio'.

"Se está cometiendo un genocidio y, como Galicia tiene unas instituciones, tenemos una responsabilidad ética, moral y política a la hora de actuar frente a esto. Lo que vamos a proponer en el Parlamento Galego es, en primer lugar, llamar a las cosas por su nombre", ha señalado.

Ha insistido en esta postura tras ser preguntada por supuestas diferencias de postura respecto al PSOE, tras lo que también ha reclamado al Estado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Ante esto, Pontón ha puntualizado que la responsabilidad del BNG es "clara" y seguirá demandando compromisos al Gobierno gallego, al Gobierno central y al resto de instituciones.

Por otro lado, pedirá una comisión de investigación sobre incendios forestales para responder a cuestiones cómo "qué pasó" para que "ardiesen 140.000 hectáreas" --cifra de Copernicus-- y "qué falló en el dispositivo de la Xunta": "¿Por qué el señor Rueda, en vez de estar a frente del dispositivo, estaba en la plaza de toros de Pontevedra?".

"Al presidente de la Xunta yo lo llamé durante la ola de fuegos y no se quiso poner al teléfono", ha reprochado a Rueda, sobre quien ha reiterado su petición de dimisión por su "nefasta gestión" de la crisis y por no tener "capacidad de anticiparse".

