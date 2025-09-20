Turull (Junts) ve "anticatalanismo" en las críticas a delegar competencias de inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tachado de "anticatalanismo" la negativa de partidos como Podemos a aprobar la delegación de competencias de inmigración a Cataluña que se votará la próxima semana en el Congreso.

"Si alguna cosa demuestra el debate sobre este traspaso de competencias en inmigración es que la catalanofobia es un hecho transversal", ha insistido este sábado durante el Consell Nacional del partido en Figueres (Girona).

Turull ha criticado directamente contra Podemos por acusarles de racistas, según él, ha afirmado que "ni las peores cloacas del Estado se atrevieron" a decir algo así contra Junts y ha asegurado que el problema es quién pide los trapasos y desde dónde se piden: desde Cataluña.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)