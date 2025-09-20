Sumar Galicia condena el ataque al centro de menores migrantes en Monforte y responsabiliza a los partidos de derechas

Movimiento Sumar Galicia ha mostrado su "total rechazo y condena" al ataque realizado en la madrugada de este sábado contra el edificio en el que la Xunta prevé habilitar un centro para menores migrantes en Monforte (Lugo). En este contexto, la formación ha responsabilizado a los partidos de derechas, a los que ha definido como "responsables intelectuales".

"Claro que Feijóo y Abascal no lanzaron este cóctel molotov, pero son responsables intelectuales de un ataque racista. Atacan a las personas vulnerables con su discurso, por mucho que sean escuadristas los que ejerzan la violencia directa", ha aseverado el secretario xeral de la organización, Paulo Carlos López.

En concreto, el ataque se produjo durante la madrugada de este sábado cuando, en torno a las 03.00 horas, fue un ataque con varios cóctel molotov contra este inmueble, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), hechos que la Policía Nacional actualmente investiga.

Asimismo, López ha acusado a los partidos de derechas de "utilizar" la política migratoria y de acogida como "arma" contra el Gobierno y ha asegurado que con su "discurso deshumanizante contra las personas migrantes, PP y VOX ponen sus vidas en peligro".

En esta línea, ha señalado que sus declaraciones "no solo son egoístas e insolidarias, sino que generan un caldo de cultivo para la violencia". También se ha referido a la conselleira de Política Social, Fabiola García, a la que ha acusado de "utilizar" a las personas migrantes para "confrontar".

"Segregar y culpabilizar es excluir y señalar, y fomenta conductas racistas y violentas. La conselleira demuestra lo grande que le queda el puesto y lo poco que le importa el bienestar de los menores", ha concluido.

Con todo, ha insistido en que el uso de ese espacio para acoger menores migrantes "se demuestra como la peor de las opciones" porque, tal y como ha subrayado, "la Xunta no puede garantizar la protección de esos niños".